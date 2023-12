Prince of Persia: The Lost Crown est gold, 9 minutes de gameplay et une présentation pour tout savoir sur le metroidvania

À désormais un mois du lancement de Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft a annoncé ce lundi que le jeu développé par son studio de Montpellier est passé gold, signifiant que l'aventure de Sargon au Mont Qaf est fin prête et n'aura pas de retard, sa date de sortie étant fixée au 18 janvier, avec une démo la semaine précédente comme nous l'avons récemment appris à l'occasion des Game Awards. Et après la bande-annonce narrative qui y avait été diffusée, l'éditeur a fait un gros point sur son gameplay en vidéo.

Une partie de la carte de ce metroidvania y est montrée, ainsi que plusieurs de ses biomes et dangers environnementaux qui mettront nos réflexes à l'épreuve. Plus intéressant, Sargon pourra accéder à des pouvoirs temporels lui permettant par exemple de se téléporter là où il se trouvait quelques secondes auparavant via son écho, un dash aérien, une sorte de grappin pouvant s'accrocher à des marqueurs triangulaires, faire apparaître des structures qui n'existent plus ou encore capturer des éléments du décor pour les utiliser ailleurs. Pour le coup, même en ayant joué aux premières heures de jeu, nous sommes très loin d'avoir tout vu et cela donne encore plus envie. Ces pouvoirs se révèleront visiblement fort utiles au combat en supplément des lames et de l'arc / chakram pour venir à bout du bestiaire du Mont Qaf, sans parler des compétences utilisant l'Athra. Le système d'amulettes et les arbres Wak-Wak sont aussi présentés, avec au passage un combat de boss face à l'un des Immortels, Orod. Et évidemment, des quêtes secondaires et bien des secrets nous attendent dans ce dédale où des points de téléportation seront disséminés. Et pour les joueurs pas spécialement habitués à ce type de projet, un mode Guidé les aidera à progresser.

Et si cela ne vous suffit pas, 9 minutes de gameplay commenté résument dans les grandes lignes ce à quoi nous avons pu jouer durant notre preview :

Prince of Persia: The Lost Crown est pour rappel attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC et Amazon Luna, et vous pouvez découvrir nos premières impressions ci-dessous. Il est disponible en précommande au prix de 49,99 € sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

