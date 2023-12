BON PLAN sur Steam : les Soldes d'Hiver 2023 sont lancés

C'est le moment tant attendu par des millions de joueurs sur PC : les Soldes d'Hiver 2023 sont lancés sur Steam ! La plateforme de Valve casse les prix sur des milliers de jeux vidéo, c'est le moment de se faire plaisir et de vider sa liste de souhaits, ou d'offrir des jeux numériques à ses amis.

Bien évidemment, la liste des jeux en promotion est très longue, mais Steam met quelques titres en avant, comme Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, le remake de Resident Evil 4, EA Sports FC 24, The Outlast Trials, Party Animals, ARK: Survival Ascended, Persona 5 Royal, Sons of the Forest, Cities: Skylines II, Star Wars Jedi: Survivor, Lords of the Fallen, BattleBit Remastered, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, ANNO 1800, Call of Duty: Modern Warfare III, Diablo IV, Mortal Kombat 1, The Last of Us Part I, Sunkendland, Baldur's Gate III, Lies of P, Remnant II, Elden Ring, Street Fighter 6, Starfield, Dave the Diver ou encore PAYDAY 3.

Les Soldes d'Hiver 2023 sont à découvrir sur Steam jusqu'au 4 janvier prochain, 19h00. Vous pouvez également retrouver d'autres jeux en promotion sur Gamesplanet.

