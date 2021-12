SOLDES sur Steam : les Soldes d'Hiver sont là, faites-vous plaisir !

Nous connaissons les dates des Soldes d'hiver de Steam depuis longtemps. Le 22 décembre 2021, c'était donc hier, et la boutique de Valve a donc officiellement lancé ses promotions de fin d'année avec des milliers d'offres sur des titres récents et anciens, idéal pour se faire plaisir pendant les fêtes et renflouer sa ludothèque pour les mois à venir.

Deathloop et Resident Evil Village à 29,99 €, Terraria à 4,99 €, The Witcher 3: Wild Hunt à 5,99 €, Watch_Dogs 2 à 11,99 €, FIFA 22 à 23,99 €, Half-Life: Alyx à 24,99 € et bien d'autres promotions intéressantes vous attendent directement sur la boutique en ligne. Les réductions sont valables jusqu'au 5 janvier 2022 à 18h59, vous avez donc encore un peu de temps pour vous décider.

