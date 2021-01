The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt change la manière d'acheter le jeu sur l'eShop

CD Projekt a sorti en octobre 2019 The Witcher 3: Wild Hunt sur Nintendo Switch, dans sa Complete Edition incluant tout le contenu additionnel de son jeu de rôle. Une sacrée compilation, mais le studio change sa manière de distribuer son RPG sur l'eShop, afin d'offrir davantage de flexibilité aux acheteurs.

Comme l'explique CD Projekt sur son site officiel, la Complete Edition de The Witcher 3: Wild Hunt va prochainement disparaître de l'eShop, pour laisser place uniquement au jeu de base et à ses extensions et DLC gratuits. Si vous avez déjà acheté le jeu (physique ou numérique), rien ne va donc changer, et le studio indique d'ailleurs que vous pourrez acheter ces éléments séparément avec une réduction de 100 % pour éviter de faire un double achat. Mais l'idée est de séduire davantage de joueurs qui veulent d'abord découvrir le jeu de base, moins cher, puis pourquoi pas après coup acheter les extensions. Sinon, un bundle avec tout le contenu sera proposé, équivalent à la Complete Edition et au même prix. Ici, l'intérêt est d'avoir la possibilité de ne pas tout installer d'un coup sur sa carte microSD.

Le cross-save entre les versions PC et Switch sera toujours de la partie, CD Projekt rappelle qu'il est possible de retélécharger un jeu déjà acheté sur l'eShop, si vous supprimez The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition même après son retrait de la boutique, mais les sauvegardes de la Complete Edition ne seront pas directement compatibles avec le jeu de base et ses extensions séparées. Il faudra les transférer sur PC, puis les remettre dans le jeu de base sur Switch pour les retrouver.

Ces quelques changements ne devraient pas changer grand-chose au final. Si vous n'avez pas encore The Witcher 3: Wild Hunt et que tout le contenu vous intéresse, le titre en édition physique est vendu 59,99 € chez Micromania.

