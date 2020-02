MAJ The Witcher 3: Wild Hunt, un patch sur Switch avec du cross-save et des options graphiques déployé

Le mois dernier, Saber Interactive annonçait qu'il développait un patch pour la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt, sans préciser quand il sortira ni ce qu'il corrigerait ou améliorerait. Mais comme l'ont remarqué des joueurs en Corée du Sud, le titre vient de passer en version 3.6 par chez eux.

La mise à jour rajoute notamment de nombreuses options graphiques permettant d'améliorer l'image en activant ou désactivant certains réglages, et permet au passage d'importer et exporter ses sauvegardes entre les versions Switch et PC (Steam et GOG.com), une fonctionnalité cross-save bienvenue pour les joueurs voulant principalement jouer sur ordinateur, mais continuer leur aventure le temps d'un voyage par exemple.

Cependant, ni CD Projekt ni Saber Interactive n'ont communiqué sur l'arrivée de cette mise à jour, le développeur du portage a même supprimé les messages sur ses réseaux sociaux teasant l'arrivée de ce patch. Mais il paraît bien difficile d'imaginer que la mise à jour soit réservée à la Corée du Sud et n'arrive pas dans le reste du monde prochainement.

Mise à jour : le patch a rapidement été déployé dans le reste du monde, et comme signalé par Dialix sur notre page Facebook, il est à télécharger dès maintenant en France. Nous retrouvons donc du cross-save (Steam et GOG.com grâce au Cloud) et un tas de régalages graphiques avec l'option Traitement numérique, influant sur les effets de flou, la netteté, la profondeur de champs, les rayons crépusculaires, la distance d'affichage du feuillage ou encore l'anticrénelage.

