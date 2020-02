The Witcher 3: Wild Hunt, Digital Foundry partage son expertise du patch 3.6 de l'édition Switch

Sortie il y a quelques jours de ça, la nouvelle mise à jour de The Witcher 3: Wild Hunt a apporté à la version Switch le plein d’améliorations visuelles et techniques. Mais une des raisons pour laquelle cette update a tant fait parler d’elle, c’est pour son annonce de cross-save entre le PC et la Switch ! Vous retrouverez ici le changelog complet.

Nos amis de chez Digital Foundry se sont penchés sur les ajouts et ont donc analysé le jeu point par point. La grande question que tout le monde se posait : du changement au niveau du framerate ? Avec les paramètres par défaut, The Witcher 3: Wild Hunt tourne dans les 30 fps avec de petites chutes de temps à autre, mais la fluidité a légèrement été améliorée pour une meilleure stabilité selon les situations. Et avec toutes les options (anti-aliasing, netteté, etc.) désactivées ? Le nombre d'images par seconde est beaucoup plus stable.

En d'autres termes, l’équipe s’est montrée stupéfaite et bluffée par les divers effets et paramètres pouvant être activés sans affecter la fluidité globale du jeu. Une limpidité qui se distingue très nettement dans cette vidéo. Bref, nous avons là une mise à jour 3.6 qui fait plaisir à voir.