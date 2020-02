The Witcher 3: Wild Hunt, aperçu des améliorations en vidéo et changelog de la mise à jour 3.6 disponible

The Witcher 3: Wild Hunt est disponible depuis quelques mois sur Switch. Les développeurs continuent de prendre soin de cette édition et proposent des patchs pour améliorer cette expérience sur la plateforme de Nintendo. Il y a peu, une mise à jour 3.6 a été déployée, apportant plusieurs améliorations visuelles.

Pour les intéressés, le changelog complet est disponible !

Liste des nouveautés : Ajout de la prise en charge du contrôle tactile.

Ajout de l'intégration du fichier de sauvegarde avec GOG, Steam et les versions du jeu pour Switch de différentes régions.

Ajout de plusieurs langues de texte (dans certaines régions).

Ajout d'options graphiques supplémentaires.

Ajout de plusieurs optimisations de performance.

Correction de divers bugs visuels et fonctionnels.

Diverses corrections de gameplay et de plantage. Lors du transfert de sauvegardes depuis un PC, veuillez garder à l'esprit que : Les bugs liés aux mods peuvent être transférés à partir d’un fichier de sauvegarde de jeu PC modifié.

Si le nom du fichier de sauvegarde a été modifié sur PC, la fonction de sauvegarde dans le cloud du Switch ne pourra pas le reconnaître. De nouvelles langues pour les doublages seront ajoutées en guise de DLC gratuits pour une sélection de régions à une date ultérieure.

Autre point, Direct Feed Games s'est empressé de comparer le rendu avant et après l'installation du patch. Comme vous pouvez le constater, les graphismes sont un peu plus soignés, un poil plus agréables à l’œil.

Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire...