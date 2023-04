CINEMA : The Flash passe à la vitesse supérieure dans sa folle deuxième bande-annonce

En attendant que les projets du DCU de James Gunn commencent à se concrétiser, Warner Bros. Pictures a encore plusieurs projets en stock qui vont servir de passerelle avec cette nouvelle continuité. Deux d'entre eux sont attendus en salles cet été, à savoir Blue Beetle en août, ne pouvant que créer la surprise, et le plus attendu et ambitieux The Flash, pierre angulaire de ce reboot en adaptant l'arc Flashpoint des comics. Sa première bande-annonce diffusée en février avait de quoi convaincre, avec sa double dose de Barry Allen (Ezra Miller) - malgré tout ce qui peut être reproché à l'acteur -, le Batman de Michael Keaton et son thème iconique, le retour du Général Zod (Michael Shannon) et la petite nouvelle Supergirl (Sasha Calle) remplaçant son cousin Kal-El dans cette réalité. Oui, la vidéo en montrait beaucoup, de quoi laisser songeur sur ce que les suivantes apporteraient. Eh bien, voici la réponse puisque le deuxième trailer vient de sortir !

Bande-annonce VOSTFR

Cette deuxième bande-annonce est davantage centrée sur les personnages principaux du film et l'aspect émotionnel se rattachant à eux. Nous avons tout d'abord le Batman de Keaton et son monologue évoquant le fait que ce sont les blessures de son passé qui ont fait de lui le super-héros qu'il est devenu, avec en bonus une réplique qu'il avait déjà prononcée dans le film de 1989 face au Joker de Jack Nicholson : « Tu veux jouer les dingues ? On va jouer les dingues. » Il va clairement y aller à fond pour notre plus grand plaisir, n'hésitant pas à sauter de son Batwing sans parachute. Son homologue campé par Ben Affleck est également sur la même longueur d'onde, ce qui ne va pas empêcher Flash de remonter le temps pour sauver ses parents.

Il va vite s'apercevoir que c'était une erreur, qu'il va devoir gérer à l'aide de son double dans la nouvelle réalité qu'il a créée. Et si l'affrontement face à Zod nous est montré à bien des reprises, il se pourrait bien que la phrase lâchée par cet autre Barry Allen, souhaitant que personne ne meure, nous réserve une confrontation entre les deux pour le dernier acte du film ou une autre surprise. Après tout, si Warner Bros. Pictures en montre autant, ce n'est sans doute pas sans raison. Quant à Kara Zor-El, c'est surtout un rôle de support qui semble l'attendre.

Enfin, en termes d'effets spéciaux, la scène où elle débarque sur le champ de bataille avec les deux Flash a d'ailleurs de quoi laisser sceptique, de même que les panaches de fumée dus à l'explosion de deux vaisseaux. Il reste encore deux mois avant le lancement, donc rien n'est encore figé.

Bande-annonce VF

The Flash est attendu au cinéma à partir du 14 juin 2023 en France et du 16 juin en Amérique du Nord.

