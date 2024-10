The Wolf Among Us 2 annulé ? Telltale Games s'exprime

Comme pas mal de monde, nous avions presque oublié l'existence de The Wolf Among Us 2. Le jeu avait été annoncé en 2017, Telltale Games avait malheureusement fermé l'année suivante, avant de rouvrir en 2019 et de réannoncer le jeu. Depuis, eh bien les informations sont maigres, le titre est repoussé à une date inconnue.

Mais voilà, à force de rester dans l'ombre, The Wolf Among Us 2 inquiète les fans. Ces dernières heures, un internaute de Reddit (via Glitched) affirmait que Telltale Games ferait face à des soucis dans le développement, le budget serait très réduit et des discussions auraient eu lieu en interne pour savoir s'il fallait annuler le jeu. Les développeurs seraient également sommés de garder le silence sur cette situation compliquée. L'internaute a supprimé son compte, mais les joueurs ont commencé à craindre pour l'avenir de The Wolf Among Us 2. La rumeur a enflé, au point d'atteindre les oreilles de Telltale Games, qui a partagé un communiqué à Eurogamer :

En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs et les fils de discussion Reddit non fondés. Mais le développement de The Wolf Among Us 2 continue et nous serons ravis de partager davantage d'informations sur le jeu avec les fans de Telltale et notre communauté lorsque le moment sera venu.

Comme toujours, les informations lancées par des inconnus sur la Toile sont à prendre avec de grosses pincettes. Les joueurs seront réellement rassurés lorsqu'ils découvriront une nouvelle bande-annonce de The Wolf Among Us 2 et quand le jeu sortira. En attendant, vous pouvez acheter le premier opus à partir de 7,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.