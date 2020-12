The Wolf Among Us 2 : malgré les rumeurs, Telltale confirme qu'il n'y aura rien aux Game Awards

The Wolf Among Us 2 a été annoncé en 2017, mais la fermeture de Telltale Games avait mécaniquement entraîné l'arrêt de son développement. Et la lumière fut, avec la réouverture du studio en août 2019, racheté par LCG Entertainment. The Wolf Among Us 2 renaquit de ses cendres avec une annonce aux Game Awards 2019, laissant l'espoir de nouvelles informations à l'édition de cette semaine.

La hype est encore plus monté quand, en début de semaine, un mystérieux informateur s'est manifesté sur Reddit pour déclarer qu'un teaser allait être montré aux TGA, et que les 5 épisodes sortiraient de manière rapprochée sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S à l'hiver 2021. Selon lui, l'histoire se déroulerait 2 ans après le premier jeu, en nous faisant suivre Bigby à New York et un peu dans le Vermont, alors que Snow White serait jouable durant certaines sections. Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy Ashley Burch, Cree Summers et Patrick Warburton composeraient le casting.



Pas la peine d'attendre ce soir pour savoir si le jeu sera montré : Telltale a pris les devants sur Twitter pour dire que ce ne sera pas le cas. En revanche, il a donné des nouvelles encourageantes sur le développement.

Il y a un an, nous avons surpris la communauté des jeux en annonçant que nous avions commencé la préproduction d'une nouvelle saison de The Wolf Among Us. Depuis, l'équipe a travaillé d'arrache-pied tout en poursuivant notre mission de remettre en ligne de nombreux jeux classiques de Telltale. Nous avons sorti la série Telltale Batman: Shadow Edition au début de cette année, suivie d'une réédition de Tales of Monkey Island. Et cette semaine, nous avons réédité Wallace & Gromit's Grand Adventures , Strong Bad's Cool Game for Attractive People et Telltale Texas Hold 'Em!. Nous savons que vous êtes impatient d'en savoir plus sur The Wolf Among Us 2. Et nous avons hâte de vous en dire plus lorsque le moment sera venu. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous développons toute la saison en même temps et qu'il reste encore beaucoup à faire avant que nous soyons prêts à partager la suite pour le gang de Fabletown. Ce n'est pas encore le moment. En ce qui concerne les questions sur les autres titres Telltale, certains jeux sont revenus aux propriétaires des licences et leur destin n'est pas actuellement entre nos mains. Pour l'instant, pensez à nous comme des fans - tout comme vous ! Nous sommes une équipe dédiée à l'héritage de Telltale et des jeux narratifs, là pour célébrer les classiques avec un œil sur l'avenir. Et croyez-nous, quand le moment sera venu, nous aurons BEAUCOUP de choses à discuter. En attendant, merci d'être autant fan que nous. Puissiez-vous continuer à rester en sécurité et à vivre une année 2021 saine et heureuse.

A quick update pic.twitter.com/0oUdf9QRem — Telltale Games (@telltalegames) December 10, 2020

Ces propos n'infirment pas pour autant ceux de l'informateur, qui pourraient avoir divulgué de vrais détails sur ce qui nous attend. Il faudra simplement patienter un peu plus pour découvrir le fin mot de l'histoire.