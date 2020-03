INSOLITE dans Star Wars Battlefront II : un mod adorable avec Bébé Yoda

Il y a eu R2-D2, les Ewoks, Jar-Jar Binks, BB-8 et les Porgs, mais actuellement, la mascotte des fans de Star Wars, c'est Bébé Yoda. Officiellement dénommée L'Enfant dans la série The Mandalorian de Disney+, la petite créature verdâtre est une star sur les réseaux sociaux, et elle s'est invitée dans Star Wars Battlefront II.

Alors non, EA Games et DICE n'ont pas rajouté L'Enfant dans leur jeu de tir, il s'agit là d'un mod uniquement disponible sur PC et créé par Nanobuds. Ce dernier s'est basé sur le personnage jouable de BB-8, qui est donc remplacé par Bébé Yoda. L'Enfant glisse ainsi au niveau du sol dans sa capsule, le mod est à retrouver sur Nexus Mods.

Pour rappel, Star Wars Battlefront II a accueilli tout récemment la mise à jour Âge de la Rébellion avec le Chasseur Ewok.