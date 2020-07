Epic Games Store : Killing Floor 2, The Escapists 2 et Lifeless Planet gratuits cette semaine, un hack'n'slash populaire offert ensuite

Ces sept derniers jours, seul Hue était gratuit sur l'Epic Games Store. Mais pour la semaine qui arrive, ce sont pas moins de 3 titres qui sont offerts via la boutique en ligne. Les heureux élus sont le jeu de survie coopératif Killing Floor 2, l'aventure spatiale Lifeless Planet: Premier Edition et le jeu sandbox d'évasion de prison The Escapists 2, qui aurait dû être proposé il y a quelque temps, mais qui avait été reporté suite à un problème technique.

Si vous ne connaissez pas ces 3 titres gratuits jusqu'au 16 juillet 2020, voici comment ils sont décrits sur l'Epic Games Store.

Killing Floor 2

Dans KILLING FLOOR 2, les joueurs découvrent une Europe continentale ravagée par une épidémie irrépressible de clones horribles et mortels, les Zeds, créés suite à des expérimentations ratées menées par des rebelles au sein de Horzine Corporation. Jouez en coopération à 6 joueurs et à 12 joueurs incarnant humains et Zeds tour à tour. Que le massacre commence !

Lifeless Planet: Premier Edition

À la recherche de vie sur une planète lointaine, un astronaute découvre une ville russe à l'abandon. Il suspecte que sa mission ne soit qu'une supercherie jusqu'à ce qu'une mystérieuse jeune femme ne le sauve d'un phénomène étrange et mortel... Lifeless Planet est un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne. Il combine une histoire de science-fiction à l'ancienne et de spectaculaires environnements dans l'esprit des jeux d'aventure classiques.

Après un atterrissage difficile, l'astronaute découvre que cette planète, supposée être pleine de vie, est en fait un désert stérile. Alors qu'il part à la recherche de son équipage, il fait une découverte encore plus étonnante : des humains sont déjà venus sur cette planète voilà des années ! Lorsque notre héros tombe sur une ville russe de l'époque soviétique entièrement abandonnée, le sens de sa mission lui échappe encore davantage. Son trajet à la vitesse de la lumière l'aurait-il fait voyager dans le passé ? Ou tout ceci est-il une sorte d'étrange supercherie de la guerre froide ?

Sur le chemin, l'astronaute rencontre une femme russe, Aelita, qui parvient d'une manière ou d'une autre à survivre sur cette planète à l'atmosphère hostile. Par un phénomène naturel inhabituel, sa peau fait briller le sol d'une lueur verte sous ses pieds. Le joueur doit utiliser ces traces luisantes comme un guide à travers les menaces perfides et mortelles de cette planète. Le mène-t-elle en lieu sûr... ou à une mort prématurée ?

Inspiré d'histoires de science-fiction de la guerre froide, Lifeless Planet soulève des questions sur le désir humain d'explorer l'espace. Et si vous entrepreniez un voyage vers une planète à l'autre bout de la galaxie et découvriez que des humains s'y étaient déjà rendus ? Quel genre de personne s'engagerait dans une mission sans retour, laissant derrière elle la planète Terre et toutes les personnes qu'elle a connues et aimées... pour partir à la recherche d'une planète similaire ?

Équipé d'un jet-pack à utilisation limitée et d'un bras robotisé, le joueur doit utiliser son esprit logique et ses compétences pour résoudre des énigmes, percer le mystère, et survivre à Lifeless Planet !

The Escapists 2

Risquez tout en vous échappant des pires prisons du monde. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues ! Vous devrez respecter les règles de la prison, vous présenter à l'appel, travailler et suivre des routines strictes, tout en planifiant votre fuite en secret !