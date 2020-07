Epic Games Store : Hue gratuit cette semaine, le deuxième jeu offert annulé au dernier moment

La semaine dernière, l'Epic Games Store gâtait encore sa communauté avec deux expériences offertes : Stranger Things 3: The Game et AER Memories of Old (disponible à 18,81 € sur Amazon au passage). Il y aurait dû en avoir encore deux gratuits du 2 au 9 juillet, mais il y a visiblement eu un changement de dernière minute pour Conan Exiles, qui ne sera finalement pas offert, mais sera simplement disponible à l'achat sur l'EGS plus tard.

Qu'importe, vous pouvez toujours récupérer Hue sans frais, pour une aventure remplie d'énigmes où vous devez redonner des couleurs à votre monde.

Hue est un jeu de puzzle-aventure primé et coloré dans lequel vous modifiez le monde en changeant sa couleur de fond. À la recherche de votre mère disparue, vous explorez un monde gris et dangereux, en récupérant des fragments colorés. Quand les obstacles sont de la même couleur que le fond, ils disparaissent et créent de nouveaux puzzles palpitants pleins de mystères, de dangers... et de couleurs invisibles. Graphismes épurés avec des silhouettes et des couleurs vives.

Plus de 30 pistes de musique originales, composées spécialement pour Hue.

Narration professionnelle d'Anna Acton et Matthew Wade, deux des plus grands talents de la télévision britannique.

Support daltonien complet, utilisation de symboles pour différencier les couleurs.

Razer Chroma, Corsair RGB et bien d'autres appareils à LEDs colorés sont supportés sur Windows.

Pour la semaine prochaine, l'Epic Games Store prévoit du lourd. Du 9 au 16 juillet, ce sont Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition et The Escapists 2, qui seront proposés gratuitement. Ce dernier aurait dû être gratuit il y a quelques semaines, mais avait été reporté.