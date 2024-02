GreedFall II: The Dying World se trouve une période de sortie en Accès Anticipé

Avant même la sortie de Steelrising en 2022, le studio français Spiders avait annoncé le développement de GreedFall II: The Dying World, aussi simplement appelé GreedFall 2. La bande-annonce de l'époque faisait surtout office de teaser à ce qui constituera le début de l'aventure, puisque nous incarnerons un personnage natif de Teer Fradee qui va être emprisonné et emmené de force sur le continent de Gacane. Il était alors spécifié une sortie en 2024 sur PC et des consoles non précisées, qui sont évidemment les PS5 et Xbox Series X|S. Eh bien, ce ne sera pas tout à fait le cas. En effet, GreedFall 2 va bel et bien être lancé cette année dans le courant de l'été, mais uniquement sur Steam en Accès Anticipé, ce qui constitue une grande première pour Spiders. La nouvelle bande-annonce diffusée à l'occasion de la Nacon Connect 2024, intitulée The Uprooting, revient sur les prémisses de l'aventure et délecte nos oreilles avec ce qui est sans doute un extrait de l'OST du jeu, reste à savoir si Olivier Derivière est encore derrière.

Elle introduit également l'idée que nous pourrons combattre en équipe de quatre avec nos compagnons, lors d'affrontements qui se voudront plus tactiques, sans toutefois être du tour par tour. Lors du live qui a suivi sur Twitch, Jehanne Rousseau a indiqué que nous aurons un certain contrôle sur ces derniers et que le système de combat sera nouveau pour Spiders. Bien que ce deuxième épisode se déroulera trois ans avant les évènements de GreedFall, ce n'est pas une préquelle pour autant, il faut davantage voir cela comme une autre histoire dans ce même monde. Des caméos de personnages pourront avoir lieu, mais ne seront pas au cœur de l'histoire.

Le fait de revenir dans cet univers a permis à l'équipe de nous faire visiter des lieux jusqu'à présent uniquement évoqués comme Olima au sein de ce grand continent qui se meurt, tout en procurant aux joueurs le même sentiment de découverte, avec encore plus d'exploration à travers les divers biomes constituant les régions de ce vieux monde en proie aux guerres et à la Malichor. En revanche, il ne s'agira pas d'un monde ouvert, mais les zones seront vastes. Des factions du premier jeu feront également leur retour, aux côtés d'autres qui seront inédites, et des options de romance avec nos compagnons seront possibles, ces derniers pouvant d'ailleurs nous quitter si notre comportement ne leur plaît pas.

Concernant l'Early Access, il va permettre à l'équipe de recueillir les avis des joueurs et d'améliorer le jeu au cours des différentes étapes. Les sauvegardes ne seront pas compatibles entre chaque version de la build, qui d'ici le lancement final ne permettra d'accéder qu'entre un quart et un tiers du contenu global. Évidemment, le tarif sera adapté et moins élevé qu'à la sortie, qui n'est pas fixée pour le moment, les développeurs souhaitant prendre leur temps pour améliorer le jeu au fil des mois. Un mode Photo est d'ores et déjà prévu, même s'il ne sera pas inclus dès cet été.

Vous pouvez vous procurer GreedFall premier du nom dans sa Gold Edition au prix de 29,99 € à la Fnac et 31,49 € chez Gamesplanet.