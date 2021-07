RoboCop: Rogue City, une adaptation inattendue dévoilée par Nacon et les créateurs de Terminator: Resistance

Nacon nous avait promis 3 surprises pour son Nacon Connect, et parmi elles, il y avait une adaptation d'une licence cinématographique incontournable. Oui, l'évènement de l'éditeur français nous a bien permis de découvrir l'insoupçonné RoboCop: Rogue City, développé par Teyon, les créateurs du diversement apprécié Terminator: Resistance.

Il s'agira d'un FPS reprenant l'histoire des 3 premiers films, nous mettant dans la peau d'Alex Murphy, un héros 50 % homme, 50 % machine, 100 % policier. Le but sera d'y sauver la ville de Détroit de ses criminels et corporations corrompues, dans la pure veine de la franchise. Pour les curieux, la patience sera de mise, car RoboCop: Rogue City sortira en 2023 sur PC et consoles : seulement PS5 et Xbox Series X|S, ou aussi PS4 et Xbox One ?



Pour découvrir le travail de Teyon, vous pouvez vous procurer Terminator: Resistance

