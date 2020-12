Terminator: Resistance Enhanced, une version améliorée inattendue annoncée sur PS5 et PC

Terminator: Resistance n'était clairement pas le jeu de l'année 2019, en témoigne son accueil assez froid par la presse. Malgré tous, certains joueurs semblent avoir réussi à passer outre ses défauts, et le jeu a donc connu une réussite tout à fait correcte sur le plan économique, qui lui permet de continuer à vivre avec le temps.

Et il va même avoir droit à une nouvelle jeunesse le 26 mars 2021 ! C'est la date à laquelle Terminator: Resistance Enhanced sera proposé sur PS5 et PC. Les joueurs sur ordinateurs personnels pourront profiter des nouveautés grâce à une mise à jour gratuite, et une upgrade next-gen sans frais sera possible depuis la PS4. D'ailleurs, sur PlayStation 4 et Xbox One, quelques améliorations techniques, notamment au niveau de la difficulté et l'équilibrage, seront aussi proposées début 2021.



Il y aura en revanche bien des exclusivités pour ce Terminator: Resistance Enhanced, comme sur PS5 avec la compatibilité avec la fonction Activités ou les atouts de la DualSense que sont les gâchettes adaptatives, offrant une résistance différente selon les armes, et les barres lumineuses, qui changeront selon notre santé. Les temps de chargement seront réduits par quatre en moyenne, le jeu pourra tourné en 4K upscalée à 60 fps sur console, et jouira de textures haute résolution, de polygones plus nombreux, de lumières améliorées et plus encore.



Si l'expérience vous tente, deux éditions physiques seront disponibles sur PS5 : une standard, et une collector, avec un steelbook, le comics Zero Day de Dark Horse, 4 cartes personnages et un coffret spécial. Enfin, si vous en voulez plus, une extension payante est en même temps annoncée pour l'été 2021, seulement pour ce Terminator: Resistance Enhanced. À noter que l'Infiltrator Mode récemment lancé sur Steam sera jouable sur PS5, mais pas sur les anciennes versions PS4 et Xbox One, disponibles à partir de 16,99 € sur Amazon.fr.

