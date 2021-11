Terminator: Resistance Enhanced, un DLC Annihilation Line annoncé en vidéo

Terminator: Resistance n'a pas vraiment fait sensation lors de sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en novembre 2019. Pourtant, Teyon et Reef Entertainment ont lancé en avril dernier une version Enhanced sur ordinateurs et PlayStation 5, avec de nombreuses améliorations techniques.

Et ce sont uniquement ces versions PC et PS5 qui pourront faire tourner Annihilation Line, un DLC solo pour Terminator: Resistance Enhanced, qui prendra place au milieu de la campagne principale, s'attardant sur le personnage de Jacob Rivers après qu'il ait battu son premier Infiltrator. Sous les ordres de John Connor, il va devoir enquêter au Northridge Outpost, qui ne donne plus de signe de vie. Aidé d'une petite équipe de résistants, Jacob va donc devoir découvrir si les habitants vont bien et si Skynet est à l'origine du problème. Avec Annihilation Line, Teyon promet 4h de contenu additionnel, la présence de Kyle Reese aux côtés du héros, une mission épique avec de nouveaux ennemis comme les T-600 et HK Centurion et des graphismes tirant toute la puissance de la PS5, avec des retours haptiques sur la DualSense en maniant le fusil à plasma, ou un framerate et une résolution améliorés avec AMD FidelityFX Super Resolution sur PC.

La date de sortie d'Annihilation Line est fixée au 10 décembre 2021 dans Terminator: Resistance Enhanced sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez retrouver le jeu à 44,80 € sur Amazon.

