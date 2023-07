Terminator: Resistance Enhanced, une Complete Edition annoncée et datée sur Xbox Series X et S

Plus grand monde ne se soucie de Terminator: Resistance, sauf Reef Entertainment et Teyon, qui tentent de séduire encore et toujours de nouveaux joueurs. Le jeu de tir et d'infiltration est sorti à l'origine en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One avant de revenir en version Enhanced en 2021 sur PC et PS5, avec des améliorations techniques et un DLC solo.

Les studios reviennent à la charge pour être exhaustifs et annoncent Terminator: Resistance – Complete Edition pour Xbox Series X|S. Cette nouvelle version inclura donc le jeu Terminator: Resistance Enhanced, le DLC Annihilation Line et l'Infiltrator Mode. Une version ultime pour le jeu de tir et d'infiltration permettant d'incarner le survivant Jacob Rivers, Kyle Reese et le T-800, mais comme si cela ne suffisait pas, une Collector's Edition pour Terminator: Resistance – Complete Edition est également annoncée. Elle inclura un steelbook, un comics à couverture rigide et cinq cartes postales au format A6, montrant notamment un artwork exclusif de Jessica Baron, Commandante de la Résistance, Division Sud.

La date de sortie de Terminator: Resistance – Complete Edition est fixée au 27 octobre 2023 sur Xbox Series X|S, et les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Xbox One auront droit à une mise à jour gratuite un mois avant pour rajouter quelques améliorations techniques et l'Infiltrator Mode, mais pas le DLC. Il faudra alors passer à la caisse (14,49 €) pour s'offrir la vraie version Enhanced et le contenu additionnel solo, si vous possédez le jeu de base que vous pouvez retrouver à 28,06 € sur Amazon.