Terminator: Resistance, une mise à jour gratuite avec le T-800 lancée sur PC

Annoncé en septembre 2019 et sorti deux mois plus tard sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Terminator: Resistance n'avait pas grand-chose pour plaire, avec des graphismes passables et un gameplay ultra rigide, et pourtant, il a des évaluations « très positives », ce qui a sans doute poussé Reef Entertainment à proposer un mode additionnel gratuit pour célébrer ce premier anniversaire du jeu.

Dans la campagne de Terminator: Resistance, les joueurs incarnent un membre de la Résistance pendant la fameuse guerre du futur contre les Terminators et autres robots de Skynet, mais le mode Infiltrator inverse la donne et propose de diriger un T-800 devant traquer et tuer le Commandant Ramirez. Ce robot humanoïde est équipé d'armes lourdes pour affronter la Résistance et doit récolter des informations cachées par les rebelles afin de découvrir leurs bastions et les détruire. Le mode Infiltrator inclut même un classement en ligne pour comparer ses scores avec ceux des autres joueurs.

Le mode Infiltrator de Terminator: Resistance est disponible gratuitement sur Steam, de même que le comics Zero Day Exploit, à retrouver en PDF dans les fichiers du jeu. Ce contenu n'est pas pour l'instant prévu sur consoles de salon, mais vous pouvez retrouver Terminator: Resistance à 17,19 € sur Amazon.fr.