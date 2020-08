Resident Evil Resistance : date, trailer et point sur les nouveautés de la mise à jour gratuite d'août

Difficile de juger le succès de Resident Evil Resistance, pour le moment exclusivement compris dans Resident Evil 3. Il est dans tous les cas assez important pour que Capcom juge utile de poursuivre sa vie post-lancement avec des mises à jour et DLC réguliers, qui nous accompagneront encore durant les mois qui viennent.

Le patch d'août vient d'être pleinement détaillé, et apportera comme prévu une version « remixée » de la carte Downtown, rebaptisée au passage Uptown (vous l'avez ?). Dans la même idée, la map Amusement Park va être retravaillée en Bemusement Park pour offrir de nouvelles sensations aux joueurs. Et il y aura encore une fois de nouveaux éléments cosmétiques à débloquer, dont les tenues de Claire et Leon pour l'ensemble des Survivants. La mise à jour gratuite est annoncée pour le 6 août sur PC, PS4 et Xbox One.



C'est également à cette date que les possesseurs de Resident Evil 3 un DLC payant, All In-game Rewards Unlock, permettant de débloquer l'ensemble des objets et bonus à normalement obtenu à la sueur de votre front dans la campagne. Le jeu est d'ailleurs disponible à partir de 45,31 € sur Amazon.