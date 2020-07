Resident Evil 3 : un DLC payant pour tout débloquer et des costumes de Claire et Leon pour Resident Evil Resistance en route

Pour sa mise à jour de juillet, Resident Evil Resistance a fait simple, avec seulement des éléments de personnalisation à débloquer. Il prévoit cependant d'apporter une version remixée de la carte Uptown et d'autres surprises pour août et les mois suivants. Cela passera notamment par des DLC payants, dont un détaillé aujourd'hui.

Une extension permettra de déverrouiller des costumes de Claire et Leon pour l'ensemble du casting des Survivants, y compris Jill Valentine. Si vous aimez le blazer rouge et l'attirail R.P.D. des deux héros de Resident Evil 2, il va falloir passer à la caisse et payer un prix encore inconnu. Sinon, pour Resident Evil 3, l'expérience principale, Capcom va bientôt proposer un All In-game Rewards Unlock DLC, pour débloquer instantanément les skins, bonus et armes qu'il est possible de glaner dans la boutique ou autre part. Là encore, le tarif de ce passe-droit n'a pas été explicité.

Les dates de sortie de ces contenus additionnels n'ont pas été données, mais ce sera pour août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous n'avez pas encore craqué, Resident Evil 3 est disponible pour 45,74 € chez Amazon.