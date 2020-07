Resident Evil Resistance : la mise à jour de juillet détaillée, les prochaines nouveautés teasées

Capcom nous avait promis des nouveautés pour Resident Evil Resistance en 2020, et il n'a pas menti. Plusieurs mises à jour ont déjà eu lieu, avec des personnages supplémentaires, et récemment des cartes et des armes. Bonne nouvelle, le studio ne va pas s'arrêter là, et fait le point sur ce qui nous attend dans le multijoueur.

Déjà, dès le 10 juillet prochain, un tas d'éléments de personnalisation vont être ajoutés : 21 skins de Survivant, 7 skins de zombie, 18 skins d'armes, 7 gestes de Survivant, 3 gestes de zombies, 13 sprays, 5 dialogues de Mastermind et plus encore. Sinon, en août, la map Uptown sera « remixée » pour de nouveaux défis, et d'autres contenus seront implémentés.

D'autres patchs sont annoncés pour septembre et peut-être plus tard, mais les nouveautés qu'ils apporteront sont encore secrètes. En attendant, Resident Evil 3 est disponible pour 49,99 € à la Fnac.