Resident Evil Resistance : des costumes et des compétences inédites grâce à la mise à jour 1.10

Le mois d'août était placé sous le signe des DLC payants pour Resident Evil Resistance, mais il n'en oublie pas pour autant les mises à jour gratuites. Il vient ainsi d'accueillir son patch 1.10 qui donne accès à un tas de contenu gratuit à débloquer via la boutique numérique du jeu multijoueur, avec des skins, des sprays et des emotes pour les Survivants comme les Zombies. Et il amène aussi des variantes de compétences pour l'ensemble des gentils, histoire de personnaliser encore plus notre expérience.

Pour le changelog complet, ça se passe ci-dessous.

Ajouts Accessoires Ajout de 14 nouveaux skins de Survivants.

Ajout de 5 nouvelles emotes de Survivants.

Ajout de 15 nouveaux sprays.

Ajout de 4 nouveaux skins de créatures.

Ajout de 2 nouvelles emotes de zombies. Samuel Ajout de la variante Dépassement de soi à l'habileté passive Combattant de Samuel.

Plus la vie de Samuel est basse, et plus ses attaques sont puissantes.

Ajout de la variante Baroud d'honneur à l'habileté passive Adrénaline de Samuel.

Plus la vie de Samuel est basse, et plus le cooldown de Poings d'acier est réduit. Martin Ajout de la variante Chose qui flashe à l'habileté passive Système D de Martin.

Annule 4 buffs de créatures quand une grenade assourdissante ou l'habileté Flash est utilisée.

Ajout de la variante Tenue de déminage à l'habileté passive Déminage de Martin.

Réduit grandement les dégâts subis lorsque Martin est en train de désamorcer un piège ou de placer une mine. Augmente ensuite la vitesse de déplacement pendant un certain temps. Tyrone Ajout de la variante Champ libre à l'habileté passive Soldat du feu de Tyrone.

Diminue grandement les dégâts subis pendant une courte durée après avoir enfoncé une porte verrouillée.

Ajout de la variante Défensif à l'habileté passive Détermination de Tyrone.

Réduit les dégâts infligés par les créatures et les armes biologiques. January Ajout de la variante Pickpocket à l'habileté passive Perturbateurs de January.

Permet à Jan d'obtenir une petite quantité de crédits Umbrella lorsqu'elle attaque des caméras actives.

Ajout de la variante Ransomware à l'habileté passive Cyber Monday de January.

Fait apparaître des objets gratuits à l'Armurerie à chaque fois que l'IEM est utilisée. Valerie Ajout de la variante Vaccin à l'habileté passive Expertise en biochimie de Valerie.

Immunise temporairement Valerie et ses coéquipiers à proximité contre l'infection lorsqu'ils bénéficient des effets d'une plante bleue ou d'un spray anti-infectieux.

Ajout de la variante Balles Black Taurus à l'habileté passive Savoir explosif de Valerie.

Augmente les dégâts infligés, la désactivation des caméras, ainsi que le recul des ennemis et la capacité à les mutiler avec le Matilda, le MUP et le Quickdraw Army, mais augmente de 1 le nombre de munitions consommées par tir rechargé avec ces armes de poing. Becca Ajout de la variante Balle en argent à l'habileté passive Dans le mille de Becca.

La première balle tirée lorsqu'une arme est complètement chargée garantit un coup critique (sauf pour les armes spéciales ou durant Pluie de balles).

Ajout de la variante Préservation à l'habileté passive Butin de Becca.

Diminue de 1 le nombre de munitions consommées par tir rechargé avec le Lightning Hawk et le W-870, mais les créatures tuées ne laissent plus de munitions derrière elles. Jill Ajout de la variante Médecin à l'habileté passive Unité d'assaut de Jill.

Diminue grandement le temps nécessaire pour secourir des coéquipiers mourants et restaure un peu de leur vie s'ils sont secourus lorsque Arsenal du S.T.A.R.S. est complètement chargé.

Ajout de la variante Cible en vue à l'habileté passive Delta Force de Jill.

Le cooldown de Arsenal du S.T.A.R.S. diminue lorsque Jill inflige des dégâts alors que le réticule de son arme à feu est complètement rétracté. Annette Ajout de la variante V-ACT à l'habileté passive Mutation génétique d'Annette.

Les créatures bénéficiant d'un effet de buff ne font plus semblant d'être mortes, se relèvent rapidement après être tombées au sol, et deviennent impossibles à faire chanceler tant qu'elles ne sont pas encore entièrement mobiles.

Ajout de la variante Souche Epsilon à l'habileté passive Apocalypse zombie d'Annette.

Augmente grandement la vie et la puissance d'attaque des chiens zombies et des lickers. Daniel Ajout de la variante Sélection non naturelle à l'habileté passive Soif de sang de Daniel.

Augmente la portée de Autodestruction (Zombie explosif) et de Hurlement (Clown), ainsi que la quantité de crédits Umbrella volés avec Mutilation (Croupière).

Ajout de la variante Puissance de l'esprit à l'habileté passive Marionnettiste de Daniel.

Diminue grandement le cooldown des aptitudes des créatures contrôlées. Alex Ajout de la variante Prototype T-Phobos à l'habileté passive Danger biologique d'Alex.

Plus les Survivants sont infectés, et plus les dégâts qu'ils subissent sont importants.

Ajout de la variante Synchronisation à l'habileté passive Résidence du Mal d'Alex.

Les pièges n'affectent plus les autres pièges ou créatures. Déclenche tous les pièges visibles lorsqu'un piège est déclenché via le S.I.E. Spencer Ajout de la variante Impulsion EM à l'habileté passive Technologie d'Umbrella de Spencer.

Réduit grandement le cooldown de Champ de désintégration lorsqu'un champ électromagnétique protège une caméra.

Ajout de la variante Générateur Paracelse à l'habileté passive Bioactivation de Spencer.

Réduit le coût de toutes les cartes en main à intervalles réguliers. Nicholai Ajout de la variante Moniteur U.B.C.S. à l'habileté passive Prédateur de Nicholai.

Marque les Survivants attaqués par des créatures et réduit leur puissance d'attaque.

Ajout de la variante Chien de garde à l'habileté passive Spécialiste des armes à feu de Nicholai.

Fait apparaître automatiquement une créature au hasard à proximité lorsqu'une carte Arme à feu est utilisée. Ajustements et corrections Survivants Ajustement des caps de niveau pour tous les personnages Survivants, et modification des conditions de déverrouillage des habiletés de sorte que toutes les variantes soient obtenues au niveau 20. Mastermind Ajustement des caps de niveau pour tous les personnages Mastermind, et modification des conditions de déverrouillage des habiletés de sorte que toutes les variantes soient obtenues au niveau 19.

Pour rejoindre Resident Evil Resistance, il faut obligatoirement acheter Resident Evil 3, vendu 49,99 € par la Fnac.

Lire aussi : TEST de Resident Evil Resistance : un mode multijoueur en 4 vs 1 qui loupe le coche