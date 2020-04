Resident Evil Resistance ne fait que commencer, des nouveautés promises pour 2020

Play is hard Wrote: Dire qu'on a eu droit à un Resident Evil 3 light à cause de ce Resistance... J'ose pas imaginer le tollé s'ils avaient lancé leur multi avec le remake du 2. '^^

Malheureusement on a eu RE3 light à cause de Capcom et non de RE resistance qui a était développé par un autre développeur, et non par l'équipe du jeu, et la c'est encore plus grave...