Resident Evil Resistance : plusieurs points à ne pas négliger avant de vous lancer dans la bêta !

Avis aux fans de survival-horror, la bêta ouverte de Resident Evil Resistance est disponible depuis quelques jours sur Xbox One, et depuis peu sur PS4 et PC ! Avant de vous lancer dans cette petite expérience, divers conseils ont été partagés sur le blog de PlayStation. Mais au lieu de parler pendant des heures, passons directement au concret !

Voici plusieurs points à retenir pour les Survivants et le Mastermind.

Survivants Resident Evil 3

59,99 € sur Amazon Quatre joueurs font équipe pour trouver des objets clés, récupérer des ressources essentielles à leur survie et résister à une horde de créatures terrifiantes avant la fin du temps imparti. L’expérience classique du jeu d’horreur et de survie, le multijoueur en plus. Les Survivants peuvent manier des armes à feu standard, ainsi que des armes de poing, mais leurs spécialisations, du piratage informatique aux compétences aux corps-à-corps, les rendent uniques. Entraidez-vous pour survivre. Ne devenez pas un cliché de film d’horreur. Connectez votre micro et communiquez avec votre équipe. Testez les compétences uniques de votre Survivant. . Utilisez-les lorsqu’elles sont disponibles. Vous ne survivrez pas longtemps si vous attendez. Continuez d’avancer ! Chaque seconde perdue accorde plus de temps pour le Mastermind, qui pourra l’utiliser pour vous tendre des pièges. À la fin du temps imparti, les Survivants meurent. Profitez des compétences de piratage de January pour désactiver la technologie du Mastermind et limiter ainsi sa surveillance et son contrôle sur vous. Profitez des capacités physiques de Tyrone.Débarrassez-vous des ennemis grâce à son coup de pied puissant et améliorez la défense de vos coéquipiers lorsqu’il pousse son cri de ralliement. Spécialiste des armes à feu, Becca adopte une position stable pour des tirs puissants en quantité impressionnante. Utilisez ces capacités sur les boss du Mastermind. Les compétences de soutien de Martin Sandwich lui permettent de placer des mines artisanales et de manier un flash aveuglant pour arrêter les ennemis. Éliminez toute menace grâce aux poings habiles de l’ex-boxer Samuel. Utilisez son Poing éclair pour vous rapprocher des ennemis et infliger d’importants dégâts. Valerie peut guérir ses coéquipiers grâce à son spray de premiers secours, qui va les requinquer pendant quelque temps. Elle peut également marquer les objets et les ennemis à proximité pour aider son équipe. Vous aimez avoir de la place dans votre inventaire? Le sac à dos de Valerie lui permet d’avoir 10 emplacements au lieu de 8. Les armes de corps-à-corps sont utiles. Les battes de base-ball et les masses sont parfaites pour éliminer des cibles isolées et atteindre des objectifs clés. Toutes les munitions s’utilisent avec tous les types d’armes. Vous n’avez pas à vous procurer des munitions différentes pour un pistolet ou un fusil à pompe. Faites des stocks pour l’échappée finale. Gardez des munitions, des armes de type grenade et de quoi améliorer votre santé pour la fin. Le Mastermind lancera probablement des créatures puissantes à vos trousses lorsque vous attendrez que la dernière porte s’ouvre. Essayez tous les Survivants pour trouver celui qui correspond à votre style de jeu. Mastermind Les méchants ont les cartes en main… littéralement. Contrôlez le champ de bataille en observant la progression des Survivants grâce aux caméras de sécurité. Dépensez des points d’énergie pour activer des cartes pièges et des créatures pour gagner du temps et éliminer tous les Survivants. Réfléchissez bien lorsque vous placez des pièges et envoyez des créatures sur les Survivants. Ayez deux ou trois pièces d’avance sur eux. Un conseil pour les Mastermind novices : commencez plutôt avec Daniel ou Annette et leurs compétences simples. Une fois que vous aurez acquis les bases, vous pourrez tester Alex et Ozwell, qui proposent des tactiques plus spécialisées. Pulvérisez les Survivants à l’aide des créatures redoutables de Daniel Fabron dont le terrifiant Tyran de RE2 (aussi connu sous le nom de M. X). Méfiez-vous du coût en énergie de ses cartes. Annette Birkin de RE2, est spécialisée dans l’amélioration des capacités de ses créatures et peut invoquer le colossal G-Birkin, la forme mutante de son mari, pour terroriser les Survivants. La spécialité d’Alex Wesker sc’est de poser des pièges et de manipuler le champ de bataille. Déposez sa sa plante mortelle, Yateveo, devant tout objectif clé pour perturber la fuite d’un Survivant. Le Disintegration Field (champ de désintégration) d’Ozwell Spencer n’a pas un temps de récupération très long. Utilisez-le régulièrement pour ralentir la progression des Survivants et placez-le près des créatures, elles passeront au travers. Identifiez chaque point d’étranglement de la carte et placez-y des boss comme M. X et William Birkin lorsque les Survivants approchent. Acculez les Survivants dans une seule petite pièce lorsque vous invoquez des boss. Les attaques à zone d’effet sont les plus redoutables dans les endroits confinés. Mettez en place une défense faite de pièges et de créatures autour du Supply Zombie (Zombie spécial) – une créature que les Survivants peuvent éliminer pour obtenir des objets de valeur. Si ce zombie spécial survit, le Mastermind reçoit une carte puissante en récompense. Fermez ces satanées portes ! La moindre action a son importance pour ralentir la progression des Survivants. Vous pouvez également verrouiller les portes et éteindre la lumière pour les surprendre.

Resident Evil Resistance est inclus avec Resident Evil 3 et verra le jour le 3 avril prochain.

Lire aussi : TEST de Resident Evil 3 : un remake beau, intense, mais frustrant