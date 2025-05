RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, 13 minutes de gameplay pour le standalone

Vraiment bonne surprise pour les fans des films et les joueurs qui aiment les explosions, RoboCop: Rogue City va avoir droit à un contenu additionnel standalone cet été, Unfinished Business. RoboCop devra ici gravir les étages de l'OmniTower, occupée par des mercenaires qui menacent la ville en voulant contrôler les technologies de l'OCP.

En attendant de mettre les mains sur ce jeu, IGN dévoile aujourd'hui 13 minutes de gameplay de RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. Sans surprise, nous retrouvons notre héros 50 % homme, 50 % machine, 100 % flic en prise avec des terroristes particulièrement bien armés, notamment un nouveau type d'ennemi, le Vanguard, doté d'un bouclier antiémeute (qu'il est possible d'équiper).

La vidéo en 4K et à 60 fps montre également les exécutions que pourra réaliser RoboCop avec des actions contextuelles et nous pouvons également découvrir une brève séquence avec Alex Murphy, avant qu'il ne soit transformé en robot. Des flashbacks qui devraient proposer un gameplay un peu plus dynamique, avec la nécessité de se cacher pour éviter les balles, il n'y a pas d'armure blindée pour nous protéger ici.

La date de sortie de RoboCop: Rogue City - Unfinished Business est fixée au 17 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver le jeu RoboCop: Rogue City à partir de 10 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.