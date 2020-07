Pokémon GO : un artwork spécial pour les 4 ans et une publicité réalisée par... Rian Johnson

Nous sommes le 6 juillet 2020, et cela fait aujourd'hui quatre ans que Pokémon GO est disponible. Le phénomène ne désemplit pas, avec désormais plus de 3,5 milliards de dollars de recettes au compteur et une communauté toujours aussi active. Niantic vient d'ailleurs de sortir une illustration spéciale pour cet anniversaire, mettant en avant les légendaires du moment que sont Kyurem et Reshiram, mais aussi la grosse nouveauté à venir : la Méga-Évolution.

Le studio sort aussi une toute nouvelle publicité visant à vanter les mérites du Pokémon GO Fest 2020, cette édition qui se déroulera en ligne à travers le monde pour cause de COVID-19. Sur le fond, rien de neuf, bien que le côté mignon des créatures devrait encore faire chavirer des cœurs. Mais sur la forme, cette vidéo a une histoire sympathique. Elle a en effet été réalisée par Rian Johnson, metteur en scène de Star Wars : Les Derniers Jedi, Knives Out ou encore Looper. Crise sanitaire oblige, le cinéaste basé à Los Angeles n'a pas directement tenu la caméra, mais a dirigé le tournage en Nouvelle-Zélande et les équipes de New York, San Francisco, Londres et Tokyo à distance.

Pokémon GO m'a aidé à garder contact à distance avec mes amis alors que je pratique la distanciation physique depuis quelques mois. En tant que dresseur de Pokémon de longue date, ce fut un réel plaisir de travailler avec Niantic sur cette publicité. Ce fut une nouvelle expérience pour moi de diriger une production à distance : j'ai apprécié le processus hautement collaboratif et je pense que nous avons créé une publicité amusante et optimiste que les fans apprécieront.

