Pokémon GO : 3 semaines de défis détaillées en amont du Pokémon GO Fest 2020

Alors que l'évènement Insectomania vient de débuter, Niantic a donné des détails au sujet des défis qui avaient été annoncés avec le programme du Pokémon GO Fest 2020, qui aura lieu exclusivement en ligne cette année en raison de la crise sanitaire mondiale. Ils serviront également à fêter le 4e anniversaire du jeu (oui, déjà !) et seront accessibles à tout le monde par le biais d'Études ponctuelles comme prévu, et ce sans nul besoin d'acheter un billet numérique pour en profiter, même si la finalité est aussi de débloquer des apparitions de Pokémon lors du GO Fest.

Sans plus vous faire patienter, voici tous les détails :

Semaine 1 : Défi de compétences et célébration du quatrième anniversaire de Pokémon GO

Le premier défi hebdomadaire Pokémon GO coïncide avec la célébration du quatrième anniversaire de Pokémon GO ! Dresseurs, au cours des quatre années qui ont suivi la sortie de Pokémon GO, vos compétences se sont-elles améliorées ? Avez-vous gardé le rythme ? Il est temps de vous mettre à l'épreuve ! Ce premier défi hebdomadaire sera axé sur la capture de Pokémon, alors perfectionnez votre technique de lancer avant le 3 juillet !

Lors de cet évènement célébrant le quatrième anniversaire, des Pokémon spéciaux apparaîtront dans la nature, dans des Raids et écloront d’Œufs, notamment Pikachu Volant ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Pikachu Volant Chromatique !

Dates et Heures

Du vendredi 3 juillet 2020 à 8h00 au mercredi 8 juillet 2020 à 10h00 (heure locale).

Défi hebdomadaire GO Fest : Compétences

Complétez trois séries de tâches du Défi hebdomadaire GO Fest : Étude ponctuelle de compétences pour avoir la chance de tomber sur Couaneton, Pikachu Volant, un Morceau d'Étoile et bien plus encore !

Si le nombre suivant de Dresseurs de la même équipe réussissent à accomplir cette Étude ponctuelle, le Pokémon correspondant apparaîtra au cours du Pokémon GO Fest 2020.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Intuition : Éoko.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Sagesse : Momanbo.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Bravoure : Leveinard.

Si vous complétez le Défi hebdomadaire GO Fest : Étude ponctuelle de compétences, vous aurez accès un Défi élite de compétences GO Fest, une série de tâches difficiles que vous pourrez accomplir pour obtenir des droits de vantardise ! Vous n'avez pas besoin de terminer ces tâches pour que votre Étude ponctuelle compte pour les objectifs de déverrouillage du Pokémon GO Fest 2020.

Caractéristiques de l'évènement pour fêter le quatrième anniversaire

Des Pokémon de type Vol et des Pokémon portant des chapeaux de fête apparaîtront dans la nature, dans des Raids et écloront d'Œufs. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Poichigeon Chromatique !

Couaneton fera ses débuts dans Pokémon GO ! Il apparaîtra dans la nature et dans les Œufs de 5 km.

Pikachu Volant apparaîtra dans la nature et dans des Raids. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

La Recherche Avant-goût de l'été sera également disponible cette semaine pour tous les Dresseurs qui l'ont manquée lors de la fête d'anniversaire de l'année dernière, alors assurez-vous d'ouvrir l'appli pendant cette période pour en profiter. Cette Étude spéciale a été conçue pour vous aider à rejoindre d'autres Dresseurs, avec une tonne de Poussière Étoile, des récompenses en XP, et même des rencontres insolites avec des Pokémon.

N'hésitez pas à prendre un cliché pendant cet évènement pour obtenir une surprise.

Week-end spécial de Raids Ho-Oh

Ho-Oh se joindra aux festivités ! Vous pouvez le défier dans des Raids cinq étoiles du vendredi 3 juillet 2020, à 8h00, au lundi 6 juillet 2020, à 10h00, heure locale. Assurez-vous d'avoir des Passes de Raid à distance. Vous pouvez les acheter dans la boutique.

Semaine 2 : Défi de combat

Préparez vos Pokémon au combat avant le 10 juillet. Dresseurs, le deuxième défi hebdomadaire du Pokémon GO Fest testera vos compétences de combat !

Dates et Heures

Du vendredi 10 juillet 2020 à 8h00 au mercredi 15 juillet 2020 à 10h00 (heure locale).

Défi hebdomadaire GO Fest : Combat

Complétez trois séries de tâches du Défi hebdomadaire GO Fest : Étude ponctuelle de combat pour avoir la chance de tomber sur Kicklee, Absol, un Super Radar Rocket et bien plus encore !

Si le nombre suivant de Dresseurs de la même équipe réussissent à accomplir cette Étude ponctuelle, le Pokémon correspondant apparaîtra au cours du Pokémon GO Fest 2020.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Intuition : Grindur.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Sagesse : Tadmorv d'Alola.

Un million de Dresseur de l'Équipe Bravoure : Ossatueur d'Alola.

Si vous complétez le Défi hebdomadaire GO Fest : Étude ponctuelle de combat, vous aurez accès un Défi élite de combat GO Fest, une série de tâches difficiles que vous pourrez accomplir pour obtenir des droits de vantardise ! Vous n'avez pas besoin de terminer ces tâches pour que votre Étude ponctuelle compte pour les objectifs de déverrouillage du Pokémon GO Fest 2020.

Évènement de combat

Dresseurs, préparez vos Pokémon au combat ! Le dimanche 12 juillet 2020, de 11h00 à 14h00, heure locale, un évènement de combat aura lieu ! Espérons que vous n'y passerez pas trop de temps.

Semaine 3 : Défi d'amitié

Pour le troisième défi hebdomadaire du Pokémon GO Fest, vous fêterez l'amitié, le pilier de Pokémon GO. Pour ce défi, vous devrez prendre un moment pour profiter de vos potes, comme votre Copain Pokémon et vos camarades Dresseurs ! Envoyez des Cadeaux à vos amis, et n'oubliez pas d'y joindre aussi un sticker Cadeau, vous allez faire des heureux. Ce défi d'Étude ponctuelle sera disponible jusqu'au 22 juillet, quelques jours seulement avant le début du Pokémon GO Fest 2020 !

L'Étude ponctuelle sera accompagnée d'un évènement qui célèbre l'été ! Des Pikachu de style estival apparaîtront dans la nature et écloront d'Œufs, et Chlorobule, le Pokémon Racine, fera ses débuts dans Pokémon GO.

Date et Heures

Du vendredi 17 juillet 2020 à 8h00 au mercredi 22 juillet 2020 à 10h00 (heure locale).

Défi hebdomadaire GO Fest : Amitié

Complétez trois séries de tâches du Défi hebdomadaire GO Fest : Étude ponctuelle d'amitié pour avoir la chance de tomber sur Raichu d'Alola, Chlorobule, un Œuf Chance et bien plus encore !

Si le nombre suivant de Dresseurs de la même équipe réussissent à accomplir cette Étude ponctuelle, le Pokémon correspondant apparaîtra au cours du Pokémon GO Fest 2020.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Intuition : Togetic.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Sagesse : Minidraco.

Un million de Dresseurs de l'Équipe Bravoure : Funécire.

Si vous complétez le Défi hebdomadaire GO Fest : Étude ponctuelle d'amitié, vous aurez accès un Défi élite d'amitié GO Fest, une série de tâches difficiles que vous pourrez accomplir pour obtenir des droits de vantardise ! Vous n'avez pas besoin de terminer ces tâches pour que votre Étude ponctuelle compte pour les objectifs de déverrouillage du Pokémon GO Fest 2020 !

Caractéristiques de l'évènement sur le thème de l'été