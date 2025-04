Niantic : malgré 3,5 milliards de dollars en poche, l'ex-développeur de Pokémon GO licencie

Le mois dernier, Niantic a revendu sa division en charge du développement de Pokémon GO, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom à Scopely, en l'échange 3,5 milliards de dollars. Le développeur de Monopoly GO! va se charger de poursuivre les mises à jour de ces titres, tandis que Niantic veut se focaliser sur les expériences géospatiales en utilisant l'IA et fondant une nouvelle division, Niantic Spatial Inc..

Un gros changement de direction qui ne se fait pas sans heurts pour les équipes qui étaient restées dans la firme. Comme le rapporte Game Developer, Niantic va licencier au moins 68 membres du personnel le 20 mai prochain. John Hanke, CEO du studio, avait déjà annoncé des départs lors de la vente de ses jeux à Scopely, expliquant qu'il voulait que Niantic fonctionne comme « une startup ». Certains postes deviennent ainsi inutiles avec cette nouvelle vision et ce sont encore les équipes qui pâtissent de cette décision.

De son côté, Scopely avait affirmé que rien ne changera pour les développeurs de Pokémon GO, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom. Espérons qu'il tienne parole dans les mois et années à venir. Vous pouvez retrouver des produits dérivés Pokémon sur Amazon.