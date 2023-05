« L'industrie de la réalité virtuelle sur le point de basculer » : plus de 3 milliards de dollars de revenus !

Les consommateurs ont dépensé, selon l'analyste du marché Tipatat Chennavasin, 3 milliards de dollars en applications VR. Ce dernier estime que « l'industrie de la réalité virtuelle serait sur le point de basculer. »

La réalité virtuelle commence à rapporter





Tipatat est partenaire de Venture Reality Fund, une société de capital-risque de la Silicon Valley qui s'y connaît plutôt bien puisqu'ayant investi dans Beat Games (Beat Saber), Owlchemy Labs (Job Simulator) et Rec Room, pour ne citer que les plus connus. Dans une nouvelle lettre d'information, l'analyste a publié certaines de ses dernières estimations de chiffre d'affaires.

Ces estimations de revenus s'appuient sur le nombre de critiques, sur des statistiques open source et sur les données que les studios VR lui communiquent. L'ensemble des studios a généré 3 milliards de dollars de bénéfices depuis 2016, date importante puisqu'elle marque la démocratisation de la réalité virtuelle avec les sorties remarquées de l'Oculus Rift, du HTC VIVE et du PlayStation VR de Sony.

Meta Quest 2 : le best-seller de la VR



Sans surprise, c'est surtout le Meta Quest 2, avec ses 20 millions de ventes, qui doit énormément au succès de la VR. 73 % de tous les revenus des applications sont générés sur cette seule plateforme. Meta est incontestablement leader sur le marché. Voici ce qu'a déclaré l'analyste :

Il s'agit d'un véritable âge d'or de la réalité virtuelle pour les développeurs indépendants. Certes, ce n'est pas encore un secteur de 100 milliards de dollars (NDLR, le secteur du jeu vidéo a rapporté 189,3 milliards de dollars en 2021), mais le fait que tant de développeurs gagnent réellement de l'argent aujourd'hui me fascine. 40 titres ont généré plus de 10 millions de dollars de revenus, ce qui est énorme pour le marché des Meta Quest.

Beat Saber : killer-app de la VR





Le titre le plus vendu est Beat Saber, incontournable jeu de rythme musical, qui a rapporté plus de 255 millions de dollars en date du mois d'octobre 2022 ! L'analyste en explique la genèse :

Beat Saber a dépassé tous les autres jeux VR. Il a été développé par des développeurs d'applications en République tchèque qui n'étaient pas vraiment sur le radar de qui que ce soit.



Il s'agissait d'une équipe de trois personnes à temps plein et de deux personnes à temps partiel. Ils ne venaient pas de studios de jeux AAA, n'avaient pas d'accès spécial à quoi que ce soit et ils ont sorti le plus grand jeu en VR. C'est dingue ! Je suis à la recherche des prochains jeux qui feront cela, et je pense qu'il y en a beaucoup à venir.

Les AAA ne contribuent pas forcément au succès de la VR





L'analyste fait part d'une information importante en indiquant que ce ne sont pas les titres AAA qui rencontrent le plus de succès, ce qui expliquerait en partie la pénurie de ce type de contenu en réalité virtuelle :

Ce qui a vraiment stimulé le marché de la VR, ce ne sont pas les jeux AAA, mais bien les jeux à la conception innovante (NDLR, comme Beat Saber). Ces derniers ne se limitent pas à ce que nous voyons, mais plutôt à la façon dont nous jouons et dont nous interagissons. La manette de jeu, le clavier et la souris ont dicté ce qu'ont été les jeux sur PC et sur console pendant si longtemps. L'adoption du contrôle gestuel et la réorganisation de la conception des jeux sont la clé du succès de la réalité virtuelle.

Amis développeurs, franchissez le pas





Tipatat invite les développeurs indépendants à se lancer dans le marché désormais lucratif de la réalité virtuelle :

Il est temps que les développeurs s'enthousiasment pour la VR. Certains d'entre eux disent : « Ce n'est pas encore un secteur suffisamment important pour que les joueurs s'y intéressent », honnêtement, ce sont les développeurs de jeux indépendants qui devraient être les plus enthousiastes à l'égard de la VR.



Aujourd'hui, sur mobile, on ne peut même pas lancer un jeu sans un budget marketing d'un million de dollars. Mais la plupart de ces jeux VR ont un budget total d'un million de dollars. Ils ne rapportent peut-être pas 100 millions de dollars, mais si vous prenez un budget d'un million de dollars et que vous gagnez 10 millions de dollars, soit un retour sur investissement de 10 fois, cet investissement est fantastique. Nous vivons actuellement un âge d'or pour les indépendants. Si vous êtes une petite équipe très créative (avec un petit budget), vous pouvez vraiment obtenir des résultats exceptionnels.

Les revenus générés par la réalité virtuelle étaient de 589 millions de dollars en 2020, ce qui représentait déjà une hausse de 22 % par rapport à 2019. Si nous nous amusons à comparer ce chiffre avec les 3 milliards annoncés, il s'agit d'une hausse spectaculaire, de plus de 80,37 % !



Quel futur ?



Dernier point et pas des moindres, l'analyste partage sa projection quant au futur de la réalité virtuelle :

La VR pourrait bien être le prochain « grand projet ». Lorsque des personnes parlent de la prochaine plateforme, ou de ce qui viendra après le smartphone, pour moi, la question est toujours la suivante : quel sera le prochain magasin d'applications ? Il existe d'excellents produits comme les smartwatches et les haut-parleurs intelligents (qui se sont vendus à des centaines de millions d'exemplaires), ils ont tous des boutiques d'applications qui n'ont pratiquement rien rapporté. Le fait que nous ayons un nouvel appareil (NDLR, le Meta Quest 2) qui se vend à des dizaines de millions d'exemplaires, mais qui peut créer une boutique d'applications de près de 2 milliards de dollars ? C'est impressionnant. Nous avons atteint le point de basculement de la VR, qui n'est pas près de disparaître. Et avec l'arrivée d'Apple et d'autres entreprises du même genre, je pense que ce phénomène va encore s'amplifier et s'améliorer.

Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ou non avec l'analyste ? N'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue en commentaires.

Si le PICO 4 vous fait de l'œil, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.