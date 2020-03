Pokémon GO : une nouvelle fonctionnalité en approche, et encore des bonus spécial confinement

La communauté Pokémon GO a mécaniquement vu son activité diminuer en raison du coronavirus, la limitation des déplacements et le confinement dans certains pays empêchant de profiter pleinement du jeu basé sur la géolocalisation. Niantic a tout de même tenu à changer les règles de l'expérience pour permettre aux joueurs d'encore s'amuser avec l'application.



D'ailleurs, le planning des développeurs pour la Ligue de Combat GO illimitée et la réduction du Niveau d'amitié nécessaire pour les combats entre amis a été explicité.



Dès maintenant et jusqu'au vendredi 1er mai 2020, nous réduisons le Niveau d’amitié nécessaire pour que vous puissiez envoyer des invitations à des dresseurs qui sont vos Bons amis ou vos Grands amis, afin de réaliser des Combats de Dresseurs entre amis. À l'origine, vous ne pouviez envoyer des invitations de combat qu'aux Excellents amis ainsi qu'aux Meilleurs amis.

D'autres initiatives ont aussi été confirmées hier, et dureront jusqu'à nouvel ordre : l'expérience et la Poussière Étoile seront triplés sur la première capture de la journée, et il sera possible de stocker jusqu'à 20 cadeaux et en échanger trente par jour. Sinon, un paquet à 1 PokéPièce peut désormais être acheté pour obtenir 100 Poké Balls d'un coup, mais tout comme l'Encens à un sous, il ne sera accessible que jusqu'au 30 mars à 22h00. Dernier point confinement du jour : le week-end spécial de Raids Lugia du 27 au 30 mars et les prochaines Heures de Raid sont officiellement annulés.



À part ça, Pokémon GO continue de vivre, et Niantic via d'annoncer une petite mise à jour pour les menus du jeu. Il sera prochainement possible de découvrir un onglet Vue d'Aujourd'hui, donnant un récapitulatif des bonus et évènements en cours, de vos séries actives, de vos Pokémon en Arènes ou des sauteries à venir.

Dans la même zone que les onglets Études de terrain et Études spéciales, vous disposerez bientôt d'un aperçu de tous les évènements et bonus en cours, de vos séries quotidiennes, et bien plus encore, dans la toute nouvelle vue Aujourd'hui. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous serez toujours au courant de ce qui se passe dans Pokémon GO. La vue Aujourd'hui est divisée en différentes parties. Évènements : la partie supérieure détaille les évènements actuellement en cours dans le jeu. Si plusieurs évènements ont lieu simultanément, chacun sera représenté par une carte. (Veuillez noter que les évènements ne seront pas visibles à la première ouverture de la vue Aujourd'hui. Ils apparaîtront ultérieurement.)

Pokémon dans des Arènes : gardez un œil sur tous les Pokémon que vous avez placés dans des Arènes. Vous pourrez également voir depuis combien de temps vos Pokémon défendent l'Arène, la motivation qu'il leur reste, quels Pokémon sont revenus dans la journée et combien de PokéPièces vous avez gagnées grâce aux Arènes.

Séries : visualisez vos séries de PokéStops visités et de Pokémon attrapés, pour ne plus jamais en interrompre une !

À venir : découvrez les évènements à venir en bas de la page. Appuyez pour en savoir plus dans les actualités du jeu ! Nous ajouterons par la suite de nouvelles fonctions à la vue Aujourd'hui. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités.

Aucune date de sortie n'est encore avancée pour cette nouvelle fonctionnalité de Pokémon GO, mais elle devrait très vite arriver par une mise à jour gratuite.

