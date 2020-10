Assassin's Creed Valhalla : un patch Day One de plusieurs Go prévu au lancement et une nouvelle illustration partagée

Dans moins de deux semaines, les joueurs vont pouvoir se mettre dans la peau d'Eivor et partir en raid dans Assassin's Creed Valhalla. Mais avant ça, vous devrez peut-être installer la cinquantaine de gigas que pèse le jeu si vous passez par l'option numérique, auxquels se greffera une mise à jour Day One, comme le rapportent certains sites depuis quelques heures.

Ce patch 1.01 du jeu pèsera tout de même 2,9 Go sur PS4, et sans doute sensiblement pareil sur les autres plateformes. Derrière tous ces octets se cachent quelques équilibrages du jeu, des améliorations de performances et stabilité, ainsi que la correction de divers bugs, la routine pour un AAA à son lancement. Au passage, l'éditeur a diffusé une nouvelle illustration dépeignant la version masculine d'Eivor et une dualité d'ambiances évoquant la lumière et les ténèbres. Si jamais vous souhaitez que le Viking se retrouve en fond d'écran de votre mobile, une version dédiée a également été diffusée, à voir ci-dessous et à retrouver directement sur Twitter. D'ailleurs, la même avec l'incarnation féminine du personnage ne serait pas de refus.

La date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla est fixée au 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, puis les 12 et 19 novembre sur PS5, et au lancement de la chaîne de l'éditeur sur Amazon Luna. Vous pouvez retrouver les offres des différents revendeurs dans notre article dédié.

