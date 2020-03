INSOLITE sur Pokémon GO : une amende pour un Italien sorti jouer en période de confinement

C'est le printemps, les oiseaux chantent, le soleil refait son apparition : un temps idéal pour jouer à Pokémon GO. Mais comme vous le savez, confinement pour empêcher la propagation du COVID-19 oblige, les Français ne sont plus autorisés à sortir de chez eux sauf déplacement jugé essentiel.

C'est également le cas en Italie où, malgré le nombre de cas et de décès quotidiens qui continuent d'augmenter, la règle n'est pas respectée par tout le monde. Plus d'un million de personnes ont été contrôlées entre le 11 et le 17 mars, et plus de 43 000 ont reçu des amendes, faute de motif de sortie valable. Parmi eux, un habitant de San Fermo de 31 ans, arrêté par la police locale alors qu'il se baladait avec sa fille. Quand les autorités lui ont demandé son motif de déplacement, l'homme a tout simplement répondu :



Je dois chasser les Pokémon.

Oui, le père de famille était tout bonnement en train de jouer à Pokémon GO, le jeu basé sur la géolocalisation de Niantic. La police a jugé la raison de sa sortie non recevable, et lui a adressé une amende qu'il devra payer au plus vite. En France, la situation serait sûrement plus trouble, l'État autorisant pour rappel les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes ». Alors que la course à pied et la marche sont autorisées sur de courtes durées, sortir son téléphone pour jouer durant cette activité est-il considéré comme légal ?

Si vous voulez éviter d'avoir la réponse par vous-mêmes en croisant la maréchaussée près de chez vous, rappelons que Pokémon GO a mis en place de nombreuses initiatives pour nous permettre de continuer à jouer sans nous déplacer.

