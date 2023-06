INSOLITE sur Coca-Cola : un Coca-Cola Ultimate qui goûte l'XP de League of Legends bientôt en vente

Jamais le dernier quand il s'agit de réaliser des collaborations originales, The Coca-Cola Company a entrepris depuis l'année dernière de sortir des boissons en édition limitée via la série Coca-Cola Creation. Elle a déjà donné lieu au Coca-Cola Sugar Byte inspiré des pixels du métavers, au Coca-Cola Dreamwold basé sur l'imagination, au Coca-Cola Starlight lié à l'espace, et même à des éditions spéciales créées avec Rosalía ou Marshmello.

La prochaine a été conçue pour séduire les gamers, grâce à une collaboration avec l'un des titres les plus populaires de sa génération. L'édition limitée Coca-Cola Ultimate sera en effet estampillée League of Legends et aurait, comme l'indique la marque, le goût de l'XP, rien que ça. Difficile de savoir ce que cela veut dire, car comme les précédentes saveurs de la lignée Cola-Creations, celle-ci n'est pas associée à un goût connu et identifiable, mais plutôt à un léger twist à découvrir en bouche.

Vivement les dégustations de vos influenceurs préférés pour connaître leur ressenti sur ce Coca-Cola Ultimate... Il faudra visiblement compter sur eux pour nous faire un retour, car comme pour les précédentes boissons, celle-ci ne devrait pas être commercialisée en France : elle sera vendue aux États-Unis, Canada, Chine, Corée du Sud, Amérique Latine et Afrique en version sans sucre et aux USA en version sucrée, de cette semaine au 18 juillet 2023. La collaboration ira dans les deux sens, car il sera possible de jouer à League of Legends pour remporter une emote Ultimate Teamplay (en réussissant sept assists en une partie), une emote Ultimate Gains (en gagnant 12 000 pièces d'or en une partie) et Ultimate Tempo (en gagnant une partie en moins de 20 minutes).

Si vous ne jurez que par LoL, vous pouvez vous procurer des Points Riot directement via Amazon.fr.