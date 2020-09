INSOLITE sur la Xbox Series X et S : des patrons officiels pour faire des consoles en papier

Vous n'en pouvez plus d'attendre les Xbox Series X et S ? Vous allez être parmi les premiers à précommander votre exemplaire ce mardi 22 septembre à 9h00 ? Alors, Microsoft a peut-être quelque chose pour occuper vos mains, votre esprit et votre salon en attendant de recevoir la console de votre choix le 10 novembre.

Le constructeur propose un passe-temps amusant sur son site officiel. Il nous invite à télécharger les patrons de ses consoles afin que nous puissions, à la maison, imprimer les bêtes sur du papier, puis les plier en forme de parallélépipèdes droits pour avoir l'illusion d'avoir une Xbox Series X ou S à la maison. Les PDF des deux modèles sont disponibles, en taille réelle ou en taille réduite à 1/3 : sachant que la plus grosse version fait 30 cm de haut, prévoyez de la place et le format de papier nécessaire.

Les plus débrouillards pourront apposer leur impression sur du carton ou équivalent pour plus de rigidité, mais nous vous laisserons le soin de laisser parler votre génie créatif. Vu les courbures de la PS5, la concurrence ne risque pas de proposer une telle initiative...

