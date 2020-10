INSOLITE : Snoop Dogg a eu un frigo Xbox Series X pour son anniversaire (et il est content)

La sortie des consoles next-gen approchant, il faut s'attendre à voir débarquer de plus en plus d'opérations commerciales inattendues. Encore vendredi, PlayStation annonçait un partenariat avec Travis Scott pour le nommer en tant que partenaire créatif stratégique. Les rappeurs ont visiblement la côte, car Microsoft s'est rapproché de Snoop Dogg pour lui offrir un cadeau d'anniversaire des plus insolites.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Calvin Cordozar Broadus, Jr. fêtait ses 49 ans cette semaine, et le constructeur a eu la bonne idée de lui donner... un frigo en forme de Xbox Series X ! Une belle preuve d'autodérision de la part de la société, le design parallélépipédique de la console ayant souvent été comparé à un réfrigérateur : la taille de la machine avait d'ailleurs été comparée à un frigo dans un visuel officiel.

Le monolithe noir orné d'un logo Xbox illuminé rappelant directement l'apparence de la Xbox Series X est pleinement fonctionnel, et contenait des jus de fruits, de l'alcool, des chaînes en or, un gâteau en forme de XSX souhaitant un « Happy birthday to the Xbox OG », et même ce qui semble être une vraie coque de console. Certes, la Xbox Series X chauffe, mais s'il s'agit d'une vraie, nous vous déconseillons de la mettre au réfrigérateur. Snoop Dogg semble très content du présent partagé sur Instagram, mais pour une raison inconnue, le message a depuis été supprimé des réseaux sociaux. L'influenceuse iJustine a également reçu un frigo similaire (ou le même) chez elle, et a diffusé sa découverte sur YouTube.

