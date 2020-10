Xbox Series X : Digital Foundry nous livre son analyse sur la chaleur dégagée par la console

Depuis quelques semaines, plusieurs journalistes et influenceurs sont en possession d'une Xbox Series X. Microsoft a en effet envoyé sa console en avance à différentes personnes afin que ces dernières puissent essayer la bête et donner leurs impressions à leurs communautés respectives. Les testeurs ont dans un premier temps communiqué sur la rétrocompatibilité de la console et, plus récemment, ils ont reçu le feu vert de Microsoft pour parler des premiers jeux next-gen, mais aussi d'autres aspects de la console, y compris de la chaleur qu'elle produit.

Une rumeur avait commencé à circuler sur la Toile au sujet de la chaleur dégagée par la console. Nous pouvions lire que la machine était limite brûlante au toucher. Les testeurs sélectionnés par Microsoft étant sous embargos, personne ne pouvait commenter ces dires, aussi la prise de parole de ces derniers était attendue pour faire la lumière sur ce point. Maintenant que l'embargo est tombé, les journalistes et influenceurs ont donné leurs impressions et celles-ci sont plutôt rassurantes.

Parmi tous les commentaires, nous nous sommes penchés sur l'analyse de Digital Foundry. Dans un premier temps, le site de référence s'est penché sur la consommation électrique lorsque la console fait tourner des jeux next-gen :

Yakuza: Like a Dragon : 140 à 160 W, quelques pics à 170 W ;

: 140 à 160 W, quelques pics à 170 W ; Dirt 5 : 160 W, quelques pics au-delà de 170 W ;

: 160 W, quelques pics au-delà de 170 W ; Gears 5 : 200 W, un pic observé à 211 W ;

Ils ont également observé la consommation demandée lorsque la Xbox Series X faisait tourner des jeux Xbox One :

Rise of the Tomb Raider : 151 W, contre 170 W sur Xbox One X ;

: 151 W, contre 170 W sur Xbox One X ; Dead or Alive 6 : 165 W, contre 177 W sur Xbox One X.

Du côté de la consommation, Digital Foundry se dit agréablement surpris par les performances de la Xbox Series X. La surprise est même totale sur les jeux rétrocompatibles puisque la console arrive à booster les performances tout en consommant moins que sa grande sœur.





En ce qui concerne la température de la console, nos confrères ont pris différentes mesures. Sur les côtés, ils ont observé des températures de 48°C à 49°C. Au toucher, les parois sont « chaudes », mais pas « brûlantes » comme les rumeurs l'indiquaient. Le bas de la console (du côté du socle) est décrit comme assez froid.

Le haut de la Xbox Series X affiche des résultats plus élevés, Digital Foundry indique avoir mesuré jusqu'à 62°C. Une température plus élevée que sur aucune autre console, mais qui s'explique par la puissance de la machine. Pour rappel, c'est de ce côté que la chaleur est évacuée, aussi Digital Foundry insiste sur le fait qu'il faudra laisser de l'espace par-dessus cette sortie afin de laisser l'air chaud circuler (évitez donc de l'enfermer dans un espace cloisonné). Enfin, la température du support de stockage Seagate a aussi été prise. Résultat : 49°C, rien d'affolant.

Digital Foundry termine son analyse avec un constat : la Xbox Series X a beau être puissante, elle n'en est pas moins bien pensée. La consommation électrique observée sur quelques titres est agréablement basse par rapport aux performances proposées par la console. La chaleur relevée est certes plus importante sur la Xbox One X ou d'autres consoles, mais elle se justifie par la puissance de la Xbox Series X. Pour rappel, cette dernière, ainsi que la Xbox Series S, sortira en France le 10 novembre prochain.