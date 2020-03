Xbox Series X : comparaison de la taille, du poids et des ports avec les autres Xbox One (et un frigo)

Digital Foundry a eu droit à un bel aperçu exclusif de la Xbox Series X, qui vient d'officiellement mettre à plat ses caractéristiques techniques et physiques. Les journalistes ont logiquement profité d'avoir la bête sous la main pour comparer sa taille à celle de la Xbox One X avec plusieurs photos.

La machine fait donc 15,1 x 15,1 x 30 cm, ce qui fait d'elle un bloc plus volumineux que les dernières Xbox One, mais pas que l'original, qui reste championne dans cette catégorie. En revanche, niveau poids, la Xbox Series bat ses congénères à plate couture, avec 4,45 kg à transporter à chaque déplacement.

Xbox Series X Xbox One X Xbox One S Xbox One Dimensions 15,1 x 15,1 x 30 cm 30 x 24 x 6 cm 29,5 x 23 x 6,5 cm 34,4 × 26,3 × 8 cm Volume 6,86 L 4,32 L 4,42 L 7,23 L Poids 4,45 kg 3,69 kg 2,90 kg 3,50 kg

Pour ceux qui s'intéressent à la technique, les journalistes ont même pu ouvrir la console pour apprécier ses entrailles, et faire le point sur sa connectique : il y a deux sorties HDMI 2.1, 3 USB 3.2, un port Ethernet, un port d'extension de stockage et une entrée d'alimentation. Pour la génération Xbox One, c'était plutôt une sortie HDMI 2.0b, une entrée HDMI 1.4, un port audio Toslink, une sortie infrarouge, un port Ethernet et un port d'alimentation : le port audio, la sortie infrarouge et l'entrée HDMI ont tous disparu au profit d'un port dédié au stockage externe.

Et du côté de chez Xbox, la comparaison que tout le monde attendait a été faite en image : pour répondre à sa manière aux critiques comparant la Xbox Series X à un frigo américain, la firme a mis la console et un réfrigérateur côte à côté sur un même visuel. Maintenant, Internet attend le visuel avec la « banana for scale ».



Vous savez désormais quelle place vous devez réserver dans votre meuble si vous voulez acheter une Xbox Series X à la fin de l'année.

