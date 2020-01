RUMEUR sur la Xbox Series X : des photos d'un prototype de la console en fuite, dévoilant vraiment ses connectiques

Lors du CES 2020 en début de mois, nous avions cru pouvoir enfin découvrir l'arrière de la Xbox Series X, la prochaine console de Microsoft, mais AMD a par la suite déclaré que tout était faux... Cette fois, ce sont deux photos qui ont fait irruption sur la Toile, montrant les deux façades d'un prototype.

Ces visuels ont été partagés sur NeoGAF pour changer, par un certain CurryPanda, et le site Thurrot affirme que nous avons bien là un prototype de Xbox Series X, et pas un simple mock-up très élaboré. La machine disposerait ainsi à l'arrière de grilles pour la ventilation et serait dotée d'un port optique pour l'audio, deux USB A, un HDMI, un Ethernet et de quoi l'alimenter. Le mystérieux port au milieu à gauche servirait lui à effectuer des diagnostics pour les concepteurs et serait donc retiré de la version commerciale. De plus, il semblerait que cette façade soit amovible, mais là encore, difficile à dire si cela restera au final.

Dans tous les cas, la personne ayant laissé fuiter ces images risque d'avoir de sérieux problèmes dans les heures qui viennent, car le numéro de série est bien visible...

