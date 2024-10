Indiana Jones et le Cercle Ancien : une Xbox Series X collector à remporter, qui a de quoi attirer la convoitise

En décembre, les possesseurs d'une Xbox Series X|S ou d'un PC gaming pourront découvrir Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu signé MachineGames et Bethesda qui arrivera dès le printemps 2025 sur PS5, potentiellement dès le mois d'avril. La machine marketing semble s'être mise en route puisque nous apprenons via Xbox Wire qu'une console pour le moins collector va pouvoir être remportée par un sacré chanceux. Mais en plus de laisser cela au hasard, se creuser les méninges et surtout pouvoir se rendre dans certaines grandes villes internationales sera possible.

C'est donc une très sobre Xbox Series X dorée telle une brique en or massif qui a été conçue par Xbox, accompagnée d'une manette arborant la même teinte et une face avant ressemblant à du cuir, tandis que les touches A, B, X et Y ressemblent à des pierres précieuses. C'est à tomber. Cette console sera placée dans une boîte à puzzle ayant l'allure d'une stèle antique en pierre, le tout ayant nécessité plus de 350 heures de travail.

C'est donc dans les Microsoft Experience Centers de Londres, Sydney et New York qu'il va falloir se rendre du 12 novembre 2024 au 6 janvier 2025 si vous souhaitez résoudre une énigme et ainsi pouvoir prendre part au tirage au sort pour remporter cette beauté. Autant dire que pas mal de joueurs vont être mis sur la touche. Sauf que l'article précise tout de même qu'il y aura une autre chance via les réseaux de Bethesda. À voir s'il y aura une condition particulière, car s'il suffit de partager un post ou autre pour avoir la même chance que quelqu'un ayant résolu l'énigme et ayant pu se déplacer, quel intérêt de proposer en premier lieu cette méthode ?

Quoi qu'il en soit, Indiana Jones et le Cercle Ancien est attendu le 9 décembre et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 79,99 € en boîte.

