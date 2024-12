Indiana Jones et le Cercle Ancien : un joli cadeau gratuit pour les joueurs Xbox

Lundi prochain, Bethesda et MachineGames sortiront officiellement Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'action et d'aventure basé sur les films de Steven Spielberg. Un évènement pour tous les fans d'Indy, qui comptent les joueurs avant se lancer dans cette aventure épique, mais en attendant, Microsoft nous fait un joli cadeau.

Microsoft has released a new Indiana Jones Dynamic Background for all Xbox Series S / X users pic.twitter.com/03MCw5WOfE — Tom Warren (@tomwarren) December 3, 2024

Les joueurs peuvent découvrir un nouveau fond d'écran dynamique sur Xbox Series X|S, sur le thème d'Indiana Jones et le Cercle Ancien. Vous pouvez l'admirer en « action » ci-dessus grâce à une vidéo partagée par Tom Warren de The Verge. Le dynamisme n'est pas vraiment au rendez-vous, nous avons simplement Indy prenant la pose, avec de légères animations sur le fouet, l'eau et les gouttes. C'est classe, c'est sobre et c'est à activer dans le menu « Personnalisation » des paramètres des Xbox Series X et S.

La date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est fixée au 9 décembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, le titre sera rajouté day one dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass, vous pouvez sinon l'acheter à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.