Indiana Jones et le Cercle Ancien : le patron de Xbox justifie la version PS5, qui pourrait sortir très vite

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, Microsoft a dévoilé une nouvelle bande-annonce d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'aventure édité par Bethesda et développé par MachineGames qui sortira à la toute fin d'année sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Mais la présentation s'est terminée par une grosse annonce : Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira également sur PlayStation 5 au printemps 2025, soit entre le 20 mars et le 21 juin prochain.

Bien sûr, ce n'est pas nouveau que Microsoft sort ses jeux sur PlayStation 5, mais là, il s'agit d'un gros titre, qui arriverait sur la console concurrente aux Xbox Series X|S quelques mois seulement après. Dans une vidéo réalisée en direct du salon à Cologne, le patron de Xbox Phil Spencer a expliqué ce choix commercial :

Nos franchises se renforcent. Le nombre de joueurs sur consoles Xbox est, cette année, à son plus haut niveau. Je regarde donc la situation et je me dis : « OK, le nombre de joueurs sur consoles augmente. Nos franchises sont plus fortes que jamais ». Nous gérons une entreprise. Il est vrai qu’au sein de Microsoft, la barre est haute pour nous en termes de résultats que nous devons offrir à l’entreprise. Nous recevons un niveau de soutien de la part de l’entreprise qui est tout simplement incroyable et nous sommes capables de faire ce que nous voulons. Je regarde cela, comment pouvons-nous rendre nos jeux aussi forts que possible ? Notre plateforme continue de croître, sur consoles, sur PC et sur le cloud. Je pense que ce sera simplement une stratégie qui fonctionnera pour nous. La dernière chose que je dirai, en tant qu’industrie en ce moment, il y a beaucoup de pression sur l’industrie. Elle est en croissance depuis longtemps et maintenant les gens cherchent des moyens de croître. En tant que fans, en tant que joueurs, nous devons simplement anticiper qu’il y aura davantage de changements dans la manière dont les jeux sont traditionnellement conçus et distribués, cela va changer. Cela va changer pour nous tous. Mais le résultat final doit être de meilleurs jeux auxquels plus de gens peuvent jouer. Si nous ne nous concentrons pas sur cela, je pense que nous nous concentrons sur les mauvaises choses. Donc pour nous en tant que Xbox, la santé de la Xbox, la santé de notre plateforme et la croissance de nos jeux sont les choses les plus importantes.

Le temps des exclusivités semble révolu chez Microsoft, les joueurs PS5 doivent s'attendre à voir débarquer de gros titres rapidement après leur sortie sur Xbox Series X|S. Au moins, davantage de joueurs pourront profiter de ces jeux, qu'importe leur console, et cela permet à Microsoft de se faire pas mal d'argent en plus.

Concernant la date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PlayStation 5, rien n'est précisé, mais d'après les informations de The Verge, le lancement pourrait se faire dès le mois d'avril 2025, soit au début du printemps et quatre mois seulement après la sortie sur PC et Xbox Series X|S. Bien évidemment, tant que Microsoft ne l'a pas confirmé, l'information est à prendre avec des pincettes.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est d'abord attendu le 9 décembre prochain, vous pouvez déjà le précommander contre 62,99 € sur Gamesplanet.