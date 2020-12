Xbox Game Pass : un RPG culte de Bethesda daté, des Yakuza et d'autres jeux alléchants confirmés pour bientôt

Cela risque d'être un vrai fil rouge pour les abonnés Xbox Game Pass : racheté par Microsoft, Bethesda va progressivement intégrer ses grosses productions passées au service. DOOM Eternal a d'ailleurs ouvert le bal avec sa version consoles puis sa version PC, tout récemment.

Microsoft a profité de la scène des Game Awards pour annoncer que The Elder Scrolls V: Skyrim allait rejoindre le XPG sur Xbox One, Xbox Series X et S et même Android via le cloud gaming le 15 décembre prochain. Mais les promesses ne s'arrêtent pas là, car sans donner trop de date, nous avons appris que les abonnés pourront prochainement se faire plaisir avec le phénomène Among Us et les derniers Yakuza. Et pour rappel, les clients XGPU auront accès au catalogue PC de l'EA Play ce 15 décembre également.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (le 15 décembre sur consoles et PC)

(le 15 décembre sur consoles et PC) Neoverse (bientôt sur consoles et PC)

(bientôt sur consoles et PC) Killer Queen Black (bientôt sur consoles)

(bientôt sur consoles) The Medium (le 28 janvier sur consoles et PC)

(le 28 janvier sur consoles et PC) Cyber Shadow (bientôt sur consoles et PC)

(bientôt sur consoles et PC) Among Us (bientôt sur PC)

(bientôt sur PC) Yakuza 3 Remastered (bientôt sur consoles et PC)

(bientôt sur consoles et PC) Yakuza 4 Remastered (bientôt sur consoles et PC)

(bientôt sur consoles et PC) Yakuza 5 Remastered (bientôt sur consoles et PC)

(bientôt sur consoles et PC) Yakuza 6: Song of Life (bientôt sur consoles et PC)

À noter que The Yakuza Remastered Collection est annoncé pour le 28 janvier 2021 sur consoles et PC, et Yakuza 6: The Song of Life pour le 25 mars, reste à savoir s'ils seront ajoutés au service directement. De quoi rentabiliser encore plus votre abonnement ? En ce moment, le Xbox Game Pass Ultimate est d'ailleurs à 1 € pour 3 mois pour les nouveaux clients.

Lire aussi : Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre confirmées, et il y a du lourd !