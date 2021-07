The Ascent : l'Action-shooter RPG soutenu par Xbox disponible sur consoles et PC, et dès maintenant dans le Game Pass

Dévoilé avec la première vague de jeux next-gen, The Ascent fait partie de ces indépendants fortement soutenus par Xbox. Le premier titre de Neon Giant mêlera RPG, action et shooter en vue aérienne dans un univers cyberpunk, pour un cocktail qui pourrait aussi bien plaire aux amateurs d'expériences bourrines que tactiques. Et en plus, il est jouable seul ou jusqu'à 4 en coopération.

Une ultime bande-annonce vient nous vanter ses mérites, et pour cause : The Ascent sera officiellement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S ce jeudi 29 août à 19h00. Il coûte 29,99 € (et même 26,99 € pour ceux qui auront pris le temps de le précommander), mais est comme prévu inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie, sur toutes les plateformes, ce qui devrait encourager certains à l'essayer.

The Ascent est un jeu d'action et de tir RPG, jouable entièrement en solo ou coop et situé dans un monde cyberpunk à couper le souffle. Bienvenue dans l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures venues des quatre coins de la galaxie. Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d'événements catastrophiques : le groupe The Ascent s'effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour profiter de ce jeu et bien d'autres pour 12,99 € via Amazon.fr.

