The Ascent : un jeu de rôle et d'action cyberpunk dévoilé sur Xbox Series X

Curve Digital et Neon Giant ont profité de l'Inside Xbox pour dévoiler The Ascent, un jeu de rôle et d'action se déroulant dans un univers cyberpunk, où la mégacorporation The Ascent Group vient de s'effondrer, laissant le monde bien dans l'embarras.

Le monde plonge dans le chaos, et les joueurs de The Ascent pourront découvrir cet univers notamment au travers d'une arcologie, se faire des alliés comme des ennemis, affronter ces derniers et looter leur équipement, personnaliser et améliorer leur personnage, mais surtout parcourir cette aventure en solo comme en coopération.

The Ascent n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur Xbox Series X et Xbox One.