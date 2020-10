The Ascent : gameplay en coopération, année de sortie et intégration au Xbox Game Pass pour l'Action-RPG cyberpunk

L'Inside Xbox de mai nous avait permis de découvrir The Ascent, un Action-RPG dans un monde cyberpunk produit par Neon Giant, une équipe suédoise de 11 personnes, et édité par Curve Digital. Le titre refait parler de lui cette semaine avec du gameplay en coopération commenté et de bonnes nouvelles.

Le directeur créatif Arcade Berg annonce en effet que le jeu sera disponible en 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S, et qu'il sera jouable via le Xbox Game Pass dès sa sortie ! Sur Xbox Series X, il pourra tourner jusqu'en 4K à 60 fps, sera compatible avec les écrans Ultra HD, et profitera de temps de chargement optimisés.

Bienvenue dans l’arcologie du groupe The Ascent, une métropole autonome dirigée par une méga-entreprise qui s’étend jusqu’au ciel, remplie de créatures venant des confins de la galaxie. Vous incarnez un employé, asservi par l’entreprise qui vous possède, vous et tous ceux de votre quartier. The Ascent Group, la méga-corporation la plus imposante de la planète, ferme ses portes pour des raisons inconnues. La survie de votre quartier est menacée : des sociétés rivales tentent de s’approprier les territoires par la force et les syndicats du crime cherchent à dynamiser leurs activités sur le marché noir. Vous devez prendre les armes pour les empêcher de prendre le contrôle et vous lancer dans une nouvelle mission pour découvrir ce qui a tout déclenché avant qu’il ne soit trop tard.

Bien que l’équipe de Neon Giant ne soit composée que de 11 personnes, leurs ambitions sont immenses et The Ascent en est la preuve ! Vous découvrirez des environnements destructibles, la possibilité de jouer en solo comme en coopération, des améliorations bioniques, des armes personnalisables et une histoire qui vous entraînera des taudis aux sphères les plus luxueuses. L’équipe a créé un monde cyberpunk vivant, époustouflant, à la hauteur des meilleurs romans du genre.