The Ascent : 12 minutes de gameplay partagées

Lors de l'Inside Xbox de cette semaine, Curve Digital et Neon Giant ont dévoilé The Ascent, un Action-RPG dans un futur cyberpunk, nous emmenant dans un univers en proie au chaos social. La première bande-annonce a intrigué les joueurs, et IGN partage désormais une longue vidéo de gameplay :

Les studios précisent bien qu'il s'agit ici d'une séquence tirée de la version alpha du jeu, The Ascent est toujours en développement, mais le titre est globalement assez beau, même si les animations des personnages pendant les cinématiques semblent très rigides. Concernant le gameplay, pas de surprise, c'est du jeu de rôle orienté action avec une caméra en vue isométrique, le titre sera pour rappel jouable en solo et en coopération jusqu'à trois joueurs.

The Ascent n'a toujours pas de date de sortie précise, il débarquera en 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X.