Xbox Game Pass : de la course, un J-RPG et un Pokémon-like pour bien continuer janvier 2024

L'année 2024 commence sur les chapeaux de roues pour les abonnés au PC/Xbox Game Pass, Microsoft a déjà rajouté de très bons jeux au début du mois et il remet déjà ça avec une poignée de nouveaux titres, dont F1 23, Persona 3 Reload ou encore Palworld, le Pokémon-like avec des armes à feu.

Voici les jeux qui composent la seconde salve du mois de janvier 2024 :

Disponible aujourd’hui

Those Who Remain (Cloud, Console et PC)

Alors que les lumières s’éteignent, les braises de l’obscurité sont attisées dans la ville endormie de Dormont. Affrontez des horreurs inconfortables, gardez la tête froide et survivez à la nuit dans ce thriller psychologique à la première personne.

Bientôt Disponibles

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Console et PC) – 18 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Turnip Boy est de retour ! Cette fois, il fait équipe avec le Pickled Gang pour planifier et exécuter le casse le plus bizarre de tous les temps. Extorquez des otages, volez des objets de valeur, combattez la police et utilisez des outils farfelus achetés sur le dark web pour avancer dans les coffres de la Botanical Bank.

F1 23 (Console et PC) EA Play – 18 janvier

F1 23 d’EA Sports arrive bientôt sur PC Game Pass et Ultimate via EA Play. Testez vos talents de pilote, créez votre équipe de rêve et soyez le dernier à freiner dans ce jeu vidéo officiel du championnat du monde de Formule 1 de la FIA en 2023.

Palworld (Cloud, Console, PC) – 19 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Embarquez pour une aventure en monde ouvert à travers Palworld, où vous pourrez découvrir et capturer plus de 100 Pals ! Découvrez les secrets de cette terre mystérieuse, affrontez des boss redoutables et construisez de puissantes bases. Utilisez vos Pals pour effectuer des tâches à votre place et automatiser des chaînes de production entières.

Go Mecha Ball (Cloud, Console et PC) – 25 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Chargez et roulez, dans ce twin stick shooter doté d’une progression roguelike ! Traversez des niveaux de type arcade en utilisant la physique du flipper et un arsenal d’armes dévastatrices. Vainquez des vagues de robots ennemis, affrontez de gros boss et améliorez votre mécha entre chaque partie.

Brotato (Cloud, Console et PC) – 30 janvier

Un jeu de tir en arène roguelite en vue de dessus dans lequel vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu’à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d’extraterrestres. Choisissez parmi une variété de traits et d’objets pour créer des constructions uniques et survivre jusqu’à l’arrivée des secours.

Persona 3 Reload (Cloud, Console et PC) – 2 février

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Si je vous disais qu’il y a une heure ” cachée ” entre une journée et la suivante, me croiriez-vous ? Franchissez la frontière délicate entre la vie et la mort et percez les mystères de la Dark Hour dans Persona 3 Reload, une réimagination captivante du RPG qui a défini le genre et qui renaît pour l’ère moderne.

Anuchard (Cloud, Console et PC) – 6 février

Le royaume d’Anuchard est tombé. Des générations après l’effondrement, ses descendants survivants vous ont choisi pour devenir le Bellwielder de la cloche magique Audros. Allez-y, affrontez des monstres, résolvez des énigmes et redonnez à Anuchard sa gloire d’antan !

Mises à jour et contenus téléchargeables

Dead By Daylight: Alan Wake – 30 janvier

Les membres du Game Pass économisent 10 % sur Alan Wake dans Dead by Daylight. D’un lieu sombre à un autre, Dead by Daylight : Alan Wake fait entrer l’auteur à succès Alan Wake dans The Fog. Bien qu’il y ait beaucoup d’obscurité là où il va, tant qu’il y a des lampes de poche à brandir, nous sommes certains qu’il s’en sortira.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Naraka: Bladepoint Season 11 Bundle – Disponible dès maintenant

Boostez votre garde-robe avec des couvre-chefs Xbox, des cosmétiques rares issus des trésors de la nouvelle saison et trois skins légendaires avec des essais gratuits ! Prenez de l’avance dans la saison 11 grâce aux cartes de boost d’expérience !

Turbo Golf Racing Pet Pack – Disponible dès maintenant

Partez avec la carrosserie Pupps, le ballon Goldie, le bouclier Guzzle, le spoiler Knots, les roues Treats, le décalque Paws, la finition Fur et le Kibble Boost. Ce contenu Perk nécessite Turbo Golf Racing pour être utilisé.

Ils nous quittent

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.