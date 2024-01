Xbox Game Pass : les premiers ajouts de janvier 2024 dévoilés, avec plusieurs départs majeurs à noter...

Après la dernière vague d'ajouts de jeux au Xbox Game Pass qui a servi à conclure l'année 2023, le service de jeu de Microsoft fait son retour en ce début 2024 avec tout un tas de nouveautés, pas forcément récentes. En tête d'affiche, nous retrouvons Assassin's Creed Valhalla et Resident Evil 2. En revanche GTA V va encore repartir, lui qui avait fait son retour en juillet dernier, et deux Persona vont lui emboîter le pas...

Vous trouverez donc ci-dessous la liste des jeux qui vont être ajoutés au service durant la première quinzaine du mois de janvier 2024, mais aussi ceux qui le quitteront.

Disponibles aujourd'hui

Close to the Sun (Cloud, Console et PC)

En plein cœur des eaux internationales, l’Helios de Tesla est à l’arrêt. Une utopie sans limites pour la recherche scientifique, Rose Archer monte à bord à la recherche de sa sœur, et découvre rapidement que tout n’est pas ce qu’il semble être. Utilisez votre intelligence pour guider Rose dans son voyage à la recherche de sa sœur Ada, surmontez des dangers inconnus afin de comprendre le destin de l’Hélios et de ses habitants dans cette aventure steampunk narrative.

Bientôt disponibles

Hell Let Loose (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 4 janvier

Formez des escouades et partez à l’assaut des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale dans Hell Let Loose, un jeu de tir à la première personne qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Rejoignez d’autres joueurs en ligne dans des batailles épiques à 100 joueurs, sur d’immenses cartes à l’échelle, où le travail d’équipe est une question de vie ou de mort, et où la bonne – ou la mauvaise – décision peut faire basculer le cours de la bataille. Nous vous verrons sur les lignes de front !

Assassin's Creed Valhalla (Cloud, Console et PC) - 9 janvier

Incarnez Eivor, un légendaire guerrier viking. Explorez l’âge sombre de l’Angleterre, attaquez vos ennemis, développez votre colonie et renforcez votre pouvoir politique afin de gagner une place parmi les dieux au Valhalla dans ce nouvel opus de la série Assassin’s Creed, acclamé par la critique.

Figment (Cloud, Console et PC) - 9 janvier

Un jeu d’action et d’aventure qui vous invite à explorer un univers unique et surréaliste rempli de musique, d’humour et d’une narration à plusieurs niveaux. Rejoignez Dusty et son amie Piper, toujours optimiste, dans une aventure qui vous fera découvrir les différentes facettes de l’esprit et vous permettra de retrouver le courage que vous avez perdu.

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console et PC) EA Play - 11 janvier

Super Mega Baseball 4 arrive bientôt sur PC Game Pass et Ultimate via EA Play, alors prenez votre gant et votre batte. Il est temps d’aller sur le terrain avec le meilleur joueur de tous les temps. Frappez, lancez et glissez jusqu’au marbre avec la combinaison caractéristique de la série, à savoir un style inspiré de l’arcade et une profondeur de jeu immersive.

We Happy Few (Cloud, Console et PC) - 11 janvier

De retour dans la bibliothèque du Game Pass ! Créé par Compulsion Games, We Happy Few est un jeu d’action et d’aventure qui se déroule dans une ville rétro-futuriste sous l’emprise de la drogue, dans une Angleterre alternative des années 1960. Vous devez vous cacher, vous battre et vous conformer pour sortir d’un monde délirant et obsédé par la joie.

Resident Evil 2 (Cloud, Console et PC) - 16 janvier

Revisitez le cauchemar de Raccoon City, acclamé par la critique, dans Resident Evil 2 avec de nouveaux graphismes, des mécanismes de jeu modernes et une perspective en plongée. Rejoignez le policier débutant Leon S. Kennedy et l’étudiante Claire Redfield dans leur lutte pour survivre à une mystérieuse épidémie virale qui a transformé les habitants de Raccoon City en terrifiants zombies mangeurs de chair.

Those Who Remain (Cloud, Console et PC) - 16 janvier

Alors que les lumières s’éteignent, les braises de l’obscurité sont attisées dans la ville endormie de Dormont. Affrontez des horreurs inconfortables, gardez la tête froide et survivez à la nuit dans ce thriller psychologique à la première personne.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Dead by Daylight: Chucky - Disponible dès maintenant

Les membres du Game Pass économisent 10 % sur leurs achats ! Rencontrez votre nouveau meilleur ami en attendant la fin. Dead by Daylight : Chucky fait entrer une légende de l’horreur dans The Fog avec un nouveau tueur : Le Bon Gars – Chucky. L’achat de ce supplément débloque une boîte exclusive Charm : Boîte des Bons Gars. Envie de jouer ?

Hello Neighbor 2 Anniversary Update - Disponible dès maintenant

Afin de célébrer le récent anniversaire de Hello Neighbor 2, une nouvelle mise à jour gratuite est disponible. Visitez une toute nouvelle zone – la forêt située à la périphérie de Raven Brooks. Explorez l’église et le cimetière attenant, autrefois un point de repère renommé et une destination populaire pour les habitants de la ville, aujourd’hui abandonnés et sinistrement étranges. Les récents rapports faisant état d’une étrange silhouette masquée rôdant dans les bois ne sont probablement pas fondés. Serez-vous assez courageux pour le découvrir ?

Sea of Thieves: Season Ten - Disponible dès maintenant

Sea of Thieves : Season Ten se poursuit avec l’arrivée d’une nouvelle façon de naviguer ! Jouez au mode « Mers Calmes » à votre rythme, seul ou avec un équipage d’amis, et plongez dans vos aventures sans interruption. D’autres équipages et de plus grandes récompenses vous attendent dans le mode Hautes mers existant. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Sea of Thieves: Nightshine Parrot Pack - Disponible dès maintenant

Ce pack contient la Veste du Perroquet de Nightshine, les Voiles du Perroquet de Nightshine, la Figure de proue du Perroquet de Nightshine, le Chapeau du Perroquet de Nightshine et le Coutelas du Perroquet de Nightshine, ainsi que 10 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu.

Ils nous quittent

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.

5 janvier

Grand Theft Auto V (Cloud et Console)

15 janvier