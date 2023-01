Xbox Game Pass : les nouveautés de fin janvier à début février 2023 officialisées

Xbox avait dévoilé un programme assez restreint pour la fin du mois de janvier 2023 du Game Pass. Comme il l'avait laissé entendre, il en avait gardé sous le coude, notamment pour le Xbox & Bethesda Developer_Direct. La présentation nous a en effet permis de découvrir Hi-Fi Rush, annoncé et aussi vite sorti dans le catalogue, tandis que le portage de GoldenEye 007 a lui été confirmé plus tôt dans la journée pour le 27 janvier.

Ils ne seront pas les seuls à faire l'actualité ces prochains jours, car Roboquest amènera son gameplay entre roguelite et FPS rapide à partir du 30 janvier en Game Preview, Age of Empires II: Definitive Edition suivra avec ses versions cloud et console le 31, et le jeu de stratégie avec de l'encre Inkulinati sera aussi proposé en Game Preview le dernier jour du mois sur toutes les plateformes, au même titre que JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R. Darkest Dungeon ouvrira le bal de février le 2, date à laquelle Grid Legends deviendra jouable en cloud, et Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition sera accessible de toutes les manières à compter du 7.

Le revers de la médaille est que Donut County, Taiko no Tatsujin: The Drum Master, Telling Lies et Worms WMD ont prévu de quitter le service le 31 janvier. Vous pouvez malgré tout vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour profiter de l'ensemble de ces offres pour 12,99 € par mois.